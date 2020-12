Bartosz Krzesiak, DM Navigator: Specjalizacja szansą mniejszych brokerów

Jest co najmniej kilka obszarów, gdzie pojawiły się trudności. Można bowiem mówić o optyce domu maklerskiego, samej spółki, a także jej akcjonariuszy. Wspólnym mianownikiem tych przestrzeni jest to, że przepisy prawa w wielu miejscach są nieoczywiste, pozwalają na różnego rodzaju interpretacje prawne. Albo więc trzeba poczekać na większe uszczegółowienie niektórych regulacji, albo jeśli tego nie będzie, to po prostu zostanie wypracowana pewna praktyka rynkowa domów maklerskich i ich klientów, by wiedzieć, jak się zachowywać w konkretnych sytuacjach. Już teraz jednak jest wiele problemów chociażby w sferze przekazywania dokumentów akcji przez akcjonariuszy. Nie chodzi nawet o to, czy dokumenty akcji były wystawione czy też nie. To są też sytuacje, w których akcjonariusze pogubili dokumenty. W statutach wielu spółek nie było zaimplementowanych procedur umorzenia dokumentu i wystawienia duplikatu. Akcjonariusze też boją się dematerializacji, nie rozumieją tego i nie posiadają odpowiedniej wiedzy. To też powoduje, że rozmowy z akcjonariuszami są utrudnione, a przecież to wszystko dzieje się w okresie pandemii, która nie ułatwia kontaktu. Inna sprawa, że w wielu sytuacjach spółki w ogóle nie mają kontaktu z akcjonariuszami i mają problem z ich identyfikacją. Same spółki też nie do końca wiedzą, jak się zachowywać. Jest więc szereg wyzwań, z którymi musimy się mierzyć.