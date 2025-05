Krześniak to kolejna osoba, która w ostatnim czasie rozstaje się z BM PKO BP. Podobnie także, jak inni, mógł on się pochwalić długim stażem pracy w BM PKO BP. Z firmą związany był bowiem od lipca 2015 r. Od czterech lat pełnił funkcję dyrektora ds. transakcji i doradztwa kapitałowego. Już jednak wcześniej w tym obszarze w BM PKO BP doszło do zmian. Pod koniec ubiegłego roku wypowiedzenie złożyła przełożona Krześniaka czyli Krisztina Bende. Z BM PKO BP związana była ona od 2011 r., a w ostatnich latach pełniła też funkcję zastępcy dyrektora biura maklerskiego. W ostatnich dniach już oficjalnie schedę po niej przejął Michał Marczak, który przez długie lata związany był z BM mBanku (wcześniej DI BRE).

Zmiany w BM PKO BP

Nie był to jednak jedyny transfer z BM mBanku do BM PKO BP. Zastępcą dyrektora ds. klientów instytucjonalnych od niedawna jest Kamil Kliszcz, który przyszedł właśnie z BM mBanku. Na tym stanowisku zastąpił on Artura Iwańskiego, który z BM PKO BP również był związany od 2011 r., a informacja o jego odejściu pojawiła się pod koniec ubiegłego roku. W tym samym czasie co Iwański z firmą żegnał się również Grzegorz Zawada, który przez wiele lat stał na czele BM PKO BP, a tuż przed odejściem z firmy pełnił funkcję dyrektora pionu bankowości inwestycyjnej.

Mówiąc o zmianach kadrowych w BM PKO BP trzeba także wspomnieć o zmianie na stanowisku szefa analiz. Nie tak dawno z firmą rozstał się Adrian Skłodowski. Był z nią związany od 15 lat. Na razie funkcję dyrektora biura analiz powierzono Piotrowi Zybale, co oznacza wewnętrzny awans w firmie.