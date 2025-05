Walka w doradztwie inwestycyjnym znów nabiera rumieńców

Usługa dla każdego...

Ile osób korzysta już z usług doradztwa inwestycyjnego w Polsce? Tego dokładnie nie wiadomo. Co prawda brokerzy chwalą się rosnącą popularnością tej usługi, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że wciąż działa tutaj efekt bazy, więc o istotne wzrosty też nie jest ciężko. Przedstawiciele branży maklerskiej przekonują jednak, że doradztwo inwestycyjne to usługa w zasadzie „dla każdego”.

– Z punktu widzenia klientów bank w usłudze doradztwa inwestycyjnego dostarcza odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: jak inwestować oraz w co inwestować? Usługa, dzięki swojej konstrukcji, nie wymaga od klientów specjalistycznej wiedzy, bo dostęp do tej wiedzy oraz doświadczenia rynkowego nasi klienci uzyskują poprzez rekomendację inwestycyjną sporządzaną przez doradców inwestycyjnych w BM Pekao. Zatem klienci ograniczają swoje ryzyko decyzyjne, ale i czas. Nie muszą poświęcać go na żmudną analizę rynku czy analizę instrumentów wykorzystywanych do inwestowania. Z punktu widzenia banku oferujemy usługę wyższego rzędu niż zwykła umowa maklerska (umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń), co wzmacnia długoterminową relację z klientami. Ograniczamy ryzyko braku dopasowania inwestycji do profilu ryzyka klientów, a także ryzyko regulacyjne tzw. nieuprawnionego doradztwa. Mamy zatem sytuację „win – win” – mówi Jacek Tomasik zastępca dyrektora BM Pekao.

...ale nie każdy jest przekonany

Mimo zalet, jakie niesie za sobą doradztwo inwestycyjne, usługa ta wciąż napotyka także różne wyzwania na naszym rynku. Wielu inwestorów wciąż nie jest przekonanych do tego rodzaju rozwiązań, a nawet jeśli mają umowę o doradztwo i dostają konkretne zalecenia rynkowe, to często ich nie realizują, albo robią to wybiórczo. To z kolei utrudnia branży maklerskiej komercjalizację tej usługi. W efekcie często jest ona bezpłatna, a w takim wariancie też ogranicza się głównie do portfeli modelowych. Jest jednak też druga strona medalu. Aby dostęp do usługi doradztwa modelowego nie był zbyt pracochłonny i nie angażował zasobów ludzkich, przybiera ona coraz częściej zautomatyzowany charakter, a to także, przynajmniej na początku, wymaga nakładów inwestycyjnych na odpowiednie narzędzia i technologię po stronie biur.

I chociaż branża maklerska mocno stawia na doradztwo inwestycyjne i chce nadal je rozwijać, mając nadzieję na to, że usługa ta pozwoli na budowanie trwalszych i dłuższych relacji z klientami, to wydaje się, że wciąż jest jeszcze dużo do zrobienia, w szczególności po stronie klienta i jego podejścia do tej usługi.