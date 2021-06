Porządki w BM Pekao zaburzyły statystyki

Oczywiście na dane publikowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych też trzeba brać poprawkę, gdyż nie rozróżniają one, które konta faktycznie są wykorzystywane przez inwestorów, a które służą jedynie podbijaniu statystyk. Z drugiej strony nie uwzględniają one też rachunków, które prowadzi m.in. X-Trade Brokers, który również przecież daje dostęp do polskiego rynku akcji. Przedstawiciele tej firmy miesiąc temu na naszych łamach zapowiadali jednak, że pracują nad tym, aby to zmienić i żeby dane KDPW również uwzględniały rachunki ich klientów. PRT