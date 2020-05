Inwestorzy indywidualni podkręcili jeszcze tempo

Praca wre także w BM Pekao (którego częścią jest też dawny CDM Pekao), gdzie również obsługiwani są wyłącznie inwestorzy indywidualni. W kwietniu biuro przeprowadziło transakcje na kwotę ponad 1,5 mld zł. To o prawie 17 proc. więcej niż w marcu i o ponad 100 proc. więcej niż w lutym oraz styczniu. – W kwietniu rośliśmy w siłę i nadal nie zwalniamy tempa – mówi Piotr Kozłowski, dyrektor BM Pekao. – Mam nadzieję, że kolejne miesiące będą równie zadowalające pod względem obrotów. Cały czas rośnie liczba nowych rachunków, obserwujemy napływ aktywów. Kwiecień był miesiącem wręcz rekordowym, co pokazują m.in. wstępne wyniki w zakresie przychodów. Prognozy majowe są także bardzo dobre. Obroty i prowizje utrzymują się na wysokim poziomie, porównywalnym z marcowym, co przekłada się na wyniki finansowe – w tym na wzrost prowizji giełdowych. Upraszczamy obowiązujące dotychczas procedury, wiele transakcji i operacji dokonuje się zdalnie, nasi doradcy są przez cały czas do dyspozycji klientów. Posiadamy jedną z najlepszych ofert na rynku i klienci to doceniają. Naszym celem jest dalsza tak udana współpraca z naszymi klientami, niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym – dodaje szef biura maklerskiego.