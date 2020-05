Ścięta wycena Banku Handlowego

Najnowsza prognoza DM BOŚ zakłada, że w tym roku przychody banku spadną do 2,04 mld zł z 2,22 mld zł w 2019 r. (w 2021 r. mają nieznacznie wzrosnąć do 2,07 mld zł). Zysk netto ma spaść do 245 mln zł z 480 mln zł (w przyszłym może odbić do 280 mln zł). Sygnałem zwiastującym pogorszenie będzie raport za I kwartał, który zostanie podany 14 maja. Analitycy spodziewają się pogorszenia wyników zarówno w ujęciu rok-do-roku, jak i kwartał-do-kwartału, przede wszystkim za sprawą widocznego podwyższenia odpisów aktualizujących przy utrzymaniu pozostałych pozycji rachunku wyników na przyzwoitym poziomie. Prognozują w I kwartale 2020 roku 35 mln zł zysku netto (-80 proc. kw./kw. i -41 proc. r/r).