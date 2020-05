Alior z obniżoną wyceną

„Kursu akcji Alior Banku spadł w ostatnim miesiącu o 5,2 proc., mniej niż indeks WIG-banki (spadek o 14,3 proc.), pomimo jednej z największej podatności przychodów odsetkowych netto na zmianę stóp procentowych, a także bilans, który wydaje się bardziej eksponowany na spowolnienie gospodarcze. Alior Bank jest wyceniany na rok 2020 ze wskaźnikiem P/B na poziomie 0,3x. Choć oznacza to 50-proc. dyskonto w porównaniu do polskich konkurentów (0,6x), to jest to jedyny analizowany przez analityków bank, który prawdopodobnie zanotuje stratę przy podstawowym scenariuszu makroekonomicznym, pomimo mniej znaczącego wzrostu kosztu ryzyka. Co więcej, perspektywa ROE na rok 2021 (0,2 proc.) wydaje się być znacznie gorsza niż średnia dla sektora, która wynosi 6,0 proc." – czytamy w raporcie.