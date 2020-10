Portfel odporny na wstrząsy pozwoli przetrwać trudną zimę

Dlatego w jego ocenie nie warto tylko ograniczać się do do mocno rozchwytywanych przez inwestorów spółek wzrostowych. – Aktualnie uważamy, że portfel akcji spółek z GPW na najbliższe miesiące powinien być skoncentrowany na zaliczanych do segmentu value, które mają niskie wyceny rynkowe w relacji do wartości księgowej aktywów netto, a co do których nie istnieje ryzyko zagrożenia kontynuacji działalności, nawet jeśliby lockdown miał trwać długie miesiące. Takim gwarantem przetrwania „ciężkiej zimy", jaka szykuje się w gospodarce, często jest udział w akcjonariacie Skarbu Państwa, ale oczywiście nie tylko – jest szereg branż, w których ubytek przychodów i zysków będzie umiarkowany, a które już inkorporują ryzyka słabszych wyników w wycenach – uważa Obara.