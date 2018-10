WykresDnia: Techniczny faworyt wśród indeksów GPW

– Oceniając główne rodzime indeksy pod kątem szans na odbicie w górę, zdecydowanie najmniej korzystnie wrażenie sprawia sWIG80, gdzie mimo obserwowanego od kilku tygodni spowolnienia przeceny niezmiennie mamy do czynienia z poprawnie rozwijającym się trendem spadkowym. Całkiem obiecująco pod tym względem prezentuje się zaś WIG20. Na razie bowiem spadek, jaki nastąpił po szczycie z końca sierpnia, przyjmuje postać klasycznego korekcyjnego zygzaka abc, co sugeruje, że po jego zakończeniu powinno dojść do wznowienia ruchu wzrostowego z okresu wakacji, szczególnie że jego pięciofalowa struktura również pozwala oczekiwać jakieś formy kontynuacji – ocenia Krzysztof Ojczyk, starszy analityk Noble Securities.