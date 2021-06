ABB może być okazją inwestycyjną

Przyjrzyjmy się ABB, czyli przyśpieszonej budowie księgi popytu (ang. accelerated book-building). To operacja zlecana przez akcjonariuszy brokerom, którzy mają szybko (transakcja trwa zwykle parę dni) znaleźć kupców na spory pakiet akcji. Dostęp do takich ofert mają głównie inwestorzy instytucjonalni. Wszelkie działania brokerów i spółki utrzymywane są w tajemnicy, co chroni przed spadkiem notowań akcji. ABB to dobry sposób na upłynnienie sporego pakietu (najczęściej od kilku do około 10 proc. kapitału spółki), bo nie wymaga sporządzania prospektu. Dzięki temu sprzedający akcje może dobrze wybrać moment transakcji i sprzedać walory, kiedy kurs akcji spółki jest na korzystnym, wysokim poziomie. W tym roku przeprowadzono już parę takich transakcji: w styczniu akcjonariusze Ten Square Games sprzedali pakiet wart 355 mln zł, w połowie marca na rynek trafiły akcje Allegro warte aż 4,6 mld zł (co ciekawe, akcjonariusze tej spółki nie czekali do zakończenia 180-dniowego lock-upu liczonego od debiutu na GPW), a na początku czerwca akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska sprzedali walory warte 470 mln zł.