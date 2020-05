WykresDnia: Fed właścicielem deficytu

The Committee for a Responsible Federal Budget - Komitet Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego - to niezależna, nienastawiona na zysk, dwustronna organizacją porządku publicznego z siedzibą w Waszyngtonie, która zajmuje się budżetem federalnym i kwestiami podatkowymi, założona w 1981 r. Jej przewidywania wzrostu federalnego deficytu są niezbyt optymistyczne. Co więcej, jest on w 2020 roku całkowicie zmonetyzowany przez Fed. To spełnienie obaw wielu ekonomistów przed sytuacją, w której Rezerwa Federalna zostanie zmuszona do monetyzacji – ale te obawy dotyczyły części, a nie całości deficytu.