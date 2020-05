WykresDnia: Włoska zapaść

Pandemia wpływa nie tylko na obecną sytuację przemysłu motoryzacyjnego. Jak pisze na portalu autokult.pl Mateusz Żuchowski, nieoficjalnie niemieckie źródła donoszą, że BMW wycofało się z planu wprowadzenia do produkcji supersamochodu zapowiadanego przez koncepcyjny Vision M Next. To już kolejna z motoryzacyjnych ofiar koronawirusa. Osoba z BMW wyjawiła niemieckiemu medium, że "zarząd doszedł do wniosku, że w post-pandemicznym świecie taki samochód nie ma sensu". Obrazuje to zmiany myślenia producentów. "Motoryzacja powróci do swojego pierwotnego celu, jakim było tworzenie narzędzi do transportu z punktu A do B." - podsumowuje Żuchowski.