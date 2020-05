Wyceny akcji poza USA są relatywnie niskie

Nie będziemy w tym miejscu porównywać między sobą tych rynków w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, które są tańsze. Chodzi nam raczej o pokazanie, że wszystkie one mają CAPE sporo poniżej pułapu 20 (podczas gdy w USA wskaźnik wynosi ponad 26). Wartości od 14 do niespełna 18 są oczywiście sporo wyższe niż w przypadku rynku polskiego (ok. 9), ale nie w tym rzecz (dojrzałe rynki są z natury notowane z premią względem tych o krótkiej historii i wysokiej zmienności, takich jak GPW). Istotne jest to, że wartości te są zdecydowanie bliżej wieloletnich dołków niż rekordów.