Kalendarz makroekonomiczny dla inwestora giełdowego

– Przyczyną jest dość krótki horyzont rynku walutowego, dla którego liczy się okres kilkunastu miesięcy, w jakich można próbować przewidywać politykę pieniężną. Dlatego tu królują raporty o zatrudnieniu, inflacji i płacach, ponieważ na ich podstawie banki centralne próbują ustalić skalę luki popytowej i odpowiedzieć decyzjami w zakresie wysokości stóp procentowych – tłumaczy Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Tymczasem na rynku akcji podstawą wyceny jest zdyskontowany strumień przyszłych przepływów pieniężnych. Stopa dyskonta jest wspólnym elementem dla inwestorów na obydwu rynkach, jednak dla giełdy liczy się przede wszystkim to, co odpowiada za wzrost. Można powiedzieć, że dotychczas najważniejszym był raport o PKB. Ostatecznie przecież zyski spółek są składową PKB i choć ich amplituda jest znacznie wyższa, sytuacja w zakresie produktu krajowego kształtuje krajobraz dla zyskowności firm. Problemem w przypadku PKB jest jednak kalendarz publikacji. Dane poznajemy z dość dużym opóźnieniem, a dodatkowo są one wielokrotnie rewidowane – dodaje.