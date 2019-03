WykresDnia: Brytyjska polityka u bukmachera

Z wykresów dowiadujemy się, że mimo dużego zamieszania na Wyspach, jakie premier Theresa May i jej rząd fundują Brytyjczykom, szanse na drugie referendum są oceniane jedynie na ok. 31,5 proc. A drugi wykres mówi, że Michael Gove, członek Partii Konserwatywnej i minister środowiska, jest faworytem bukmacherów do funkcji premiera. Za nim – ze sporą stratą – są David Lidington, Boris Johnson oraz Jeremy Corbyn. Bukmacherzy są także bezlitośni dla obecnej premier Theresy May. Za każdego postawionego funta, na to, że przetrwa na stanowisku do 2020 r., płacą aż osiem.

