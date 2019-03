Fed wystraszył inwestorów, ale hossa w USA może jeszcze trwać

W piątek doszło także do ważnego wydarzenia na rynku obligacji skarbowych. Rentowność amerykańskich papierów trzymiesięcznych przewyższyła rentowność dziesięcioletnich, co jest odstępstwem od normy i traktowane jest jako wskaźnik mogący sygnalizować recesję i wyprzedzać o kilka miesięcy spadki na giełdach (w poniedziałek dziesięcioletnie obligacje były już znowu bardziej dochodowe). Takie zjawisko, nazywane odwróceniem krzywej rentowności, bada nawet nowojorski Fed, który liczy prawdopodobieństwo recesji na podstawie różnicy rentowności obligacji trzymiesięcznych i dziesięcioletnich. Lutowa projekcja wskazuje 25-proc. prawdopodobieństwo recesji za rok, a marcowa powinna wskazać jeszcze wyższe. Przed bankructwem Lehman Brothers i kryzysem z 2008 r. prawdopodobieństwo doszło do 40 proc. Co piątkowe odwrócenie może mówić o perspektywach dla rynku akcji?