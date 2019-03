WykresDnia: Duża aktywność „węży sektorowych”

Przedstawiona macierz – w dużym skrócie – pozwala na monitorowanie technicznej atrakcyjności poszczególnych branż na GPW. Na grafice „sektorowe węże" obrazują, jak zmieniała się atrakcyjność danego sektora w ciągu ostatnich pięciu tygodni. Jeśli wąż wyjdzie z pola D do pola A, to wtedy generowany jest techniczny sygnał kupna dla danego indeksu sektorowego. Z kolei przejście węża z pola A do B oznacza, że dany indeks sektorowy jest relatywnie silniejszy od indeksu WIG, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność danego sektora. Przejście węża z pola B do C oznacza, że generowany jest sygnał sprzedaży (sektor ten jest już wykupiony i notowania zaczynają spadać). A przejście węża z pola z C do D oznacza, że spadający sektor jest dodatkowo słabszy niż indeks WIG.