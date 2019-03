Indeks odbił się od dna

Na początku stycznia NCIndex miał wartość niewiele ponad 200 pkt, a teraz wynosi około 250 pkt. Indeks ma charakter dochodowy, czyli uwzględnia też dywidendy i prawa poboru. Obejmuje wszystkie spółki wprowadzone na NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10 proc., wartość takich akcji to co najmniej 1 mln zł, nie znajdują się w upadłości oraz nie zostały zakwalifikowane do segmentu NC Alert. Największy udział w portfelu tego indeksu ma obecnie Gremi Media: niemal 10 proc. (jest to zarazem maksymalny możliwy udział w indeksie). Ponad 5 proc. ma też kilku producentów gier, w tym The Farm 51, które w zeszłym roku odpowiadało za około 40 proc. obrotów na całym rynku alternatywnym.