Spółki raportują coraz później

– W 2019 r. niestety obserwujemy tendencję do publikowania raportów okresowych później niż w 2018 r. Analiza głównych indeksów giełdowych pod kątem przeciętnego terminu przekazania raportu rocznego za 2018 r. wskazuje na tendencję, że co do zasady im większa spółka, tym większa skłonność do wcześniejszego raportowania wyników finansowych – komentuje Bartosz Krzesiak, dyrektor w Navigator Capital Group. Mediana w WIG20 dla raportu rocznego to 13 marca, dla mWIG40 – 26 marca, a dla sWIG80 – dopiero 29 marca. Okazuje się, że przeciętny raport roczny na GPW w 2019 r. zostanie opublikowany blisko dwa tygodnie później niż w roku ubiegłym.