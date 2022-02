WykresDnia: Kolejny rekord tureckiej inflacji

Ceny konsumpcyjne podskoczyły o 11,1 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, podał Turecki Instytut Statystyczny (TUIK), głęboko wpływając na zarobki Turków. Obie miary były wyższe niż oczekiwano w sondażu agencji Reuters, który prognozował 9,8 proc. miesięcznie i 46,7 proc. rocznie. Lira straciła 44 proc. swojej wartości w zeszłym roku, gdy bank centralny obniżył stopy procentowe o 500 punktów bazowych od września do 14 proc., w ramach dążenia Erdogana do priorytetowego traktowania kredytów i eksportu pomimo dwucyfrowego wzrostu cen.

Pres. Erdogan's TurkStat puppets report #Turkey's official January 2022 inflation at 48.69%/yr. This number is a political fabrication. Using high-frequency data & PPP principles, I measure Turkey’s #inflation at 100.51%/yr today, over 2x the BOGUS official rate. pic.twitter.com/c0TY98gr2W