Przyszłe podwyżki w USA dołują GPW

– Uważam, że na pierwszym planie wśród czynników ryzyka dla rynków akcji jest obecnie jastrzębi zwrot amerykańskiej Rezerwy Federalnej. O ile jeszcze kilka miesięcy temu inwestorzy spodziewali się co najwyżej dwóch–trzech podwyżek stóp procentowych w 2022 r., o tyle teraz rynek jest coraz bliżej wyceny pięciu podwyżek – zauważa Michał Krajczewski, kierownik zespołu doradztwa inwestycyjnego w BM BNP Paribas. Dodatkowo Fed chce bardzo szybko od zakończenia skupu aktywów przejść do zmniejszania swojego bilansu. – Tym samym tempo zacieśniania polityki może być szybsze niż np. w 2018 r., a wtedy główne amerykańskie indeksy zaliczyły prawie 20-proc. korektę – przypomina Krajczewski. – Lokalnie dochodzi do tego czynnik geopolityczny w postaci napięć na linii Rosja–Ukraina, aczkolwiek nie jest to moim zdaniem przyczyna piątkowych spadków, biorąc pod uwagę zachowania indeksów akcji w Rosji – zauważa. W piątek na moskiewskiej giełdzie było bardzo spokojnie.