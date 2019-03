TydzieńNaRynkach: Inwestorzy ignorują zagrożenia

Miniony tydzień przyniósł poprawę nastrojów na warszawskim parkiecie. W przypadku WIG20 oznaczało to do czwartku wzrost o niespełna 1 proc., ale jednocześnie przerwanie złej passy, trwającej od początku lutego i oddalenie groźby zejścia poniżej 2300 punktów. Zbyt wcześnie jednak na to, by przesądzać, że to już koniec spadkowej korekty, która odebrała indeksowi największych spółek prawie 5 proc. Tym razem trudno też użyć stereotypowego stwierdzenia, że wiele będzie zależało od sytuacji w otoczeniu, bowiem WIG20 w ostatnim czasie wykazuje niezależność od wpływów zewnętrznych, co zresztą nie wychodzi mu raczej na dobre. Można mieć obawy, że w przypadku pogorszenia się nastrojów na świecie spadkowa tendencja w segmencie naszych blue chips może ulec pogłębieniu. W ostatnich dniach najsłabszym ogniwem ponownie były spółki energetyczne. Po części to efekt publikacji słabych wyników finansowych, po części zaś konsekwencja przedłużającej się niepewności w kwestii zamrożenia cen energii i systemu rekompensat z tego tytułu. Akcje PGE, Tauronu i Energi należały do najmocniej taniejących wśród największych spółek, a WIG Energia do czwartku tracił ponad 1,5 proc., schodząc momentami do poziomu najniższego w tym roku. Od lokalnego szczytu z pierwszych dni lutego zniżkuje już o ponad 14 proc. W ostatnich dniach liderem spadków były walory Eurocashu, tracące do czwartku ponad 4 proc. Wygląda to na typową realizację zysków po trwającym od początku lutego imponującym rajdzie, jednak nieco dziwić może fakt, że nadeszła ona akurat w czasie, gdy rząd zaczyna się zastanawiać nad złagodzeniem przepisów ograniczających handel w niedziele. Co ciekawe, bardzo podobny scenariusz miał miejsce w przypadku papierów Dino, które także zniżkowały o 4 proc. Indeksowi największych firm pomagały z kolei akcje spółek sektora finansowego. Mocno w górę szły papiery Aliora, Santandera, mBanku i PZU, mimo kolejnego potwierdzenia braku szans na podwyżkę stóp procentowych w dającej się przewidzieć przyszłości, perspektywy spowolnienia gospodarczego i prawdopodobnego finalizowania ustawy dotyczącej kredytów frankowych.

Zdecydowanie poprawia się kondycja sektora średnich firm. mWIG40 w trakcie pierwszych czterech sesji minionego tygodnia poszedł w górę o 1,5 proc., z impetem przedzierając się powyżej 4200 punktów. Pokonanie lokalnych szczytów z lutego obecnego roku i z września 2018 r. to zdecydowanie pozytywny sygnał, otwierający drogę do kontynuacji zwyżki w kierunku 4300 punktów. Indeks zyskał już od dołka z listopada ubiegłego roku prawie 12 proc. Optymizm budzi rosnąca liczba walorów średnich spółek zyskujących na wartości, a w przypadku części z nich siła zwyżkowej tendencji. Imponującą skalą wzrostu mogli się cieszyć posiadacze walorów Kruka, Playa, Amrestu, Grupy Azoty i LC Corp. Wyraźnie w górę szły także papiery producentów gier, czyli PlayWaya i 11 bit studios.

Byki nadal przeważają w segmencie najmniejszych spółek, choć w ostatnich dniach wzrostowa tendencja nieco wytraciła impet. Niemniej jednak sWIG80 konsekwentnie zmierza ku poziomowi 12 tys. punktów, w okolicach którego można się spodziewać poważniejszej próby sił. Warto zwrócić bowiem uwagę, że w trakcie trwającego od końca grudnia ubiegłego roku rajdu nie mieliśmy do czynienia z większą korektą, a w tym czasie indeks zyskał ponad 14 proc.