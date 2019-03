Wszyscy stawiają na usługi elektroniczne

Taką definicją posłużyła się firma Deloitte, przygotowując Digital Banking Maturity 2018. W raporcie wskazano pięć rynków z Europy i Bliskiego Wschodu, które zostały uznane za liderów w kategorii dojrzałość bankowości cyfrowej. Do grupy tej zaliczono Polskę, a oprócz niej Rumunię, Estonię, Szwajcarię i Turcję. Polskie banki osiągnęły lepsze wyniki od średniej w regionie według wszystkich badanych kryteriów. Tradycyjne instytucje finansowe muszą się teraz mierzyć z konkurencją ze strony fintechów. Na razie firmy technologiczne oferują na ogół tylko wybrane produkty bankowe, które nie zaspokajają bardziej złożonych potrzeb klienta. Ale jednocześnie fintechy już górują nad bankami pod względem produktów w kanale mobilnym – są one lepiej dopasowane do oczekiwań użytkowników.