Branża handlowa okiem analityka

Pomimo dobrego otoczenia makro branża handlowa obecnie stoi przed dosyć szerokim wachlarzem ryzyk. Na rynku panuje bardzo silna konkurencja (w tym ze strony e-commerce) i jest to czynnik, który blokuje potencjalne podwyżki cen produktów, a w wielu przypadkach wymusza na przedsiębiorstwach nieracjonalne promocje, co negatywnie odbija się na wypracowywanych marżach. Przeszkodą jest także sytuacja na rynku pracy – płace rosną w tempie wysokich kilku procent, a dodatkowo notujemy rekordowo niskie poziomy bezrobocia, co sprawia, że obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika. Taka sytuacja powoduje, że sieciom po pierwsze trudniej jest znaleźć odpowiednią ilość załogi (zwłaszcza jeśli prowadzony jest dynamiczny rozwój sieci), a po drugie rodzi dodatkową presję na wzrost płac. Negatywnie na wyniki przedstawicieli handlu mogą również rzutować wahania kursów walutowych. W przypadku sektora odzieżowego kluczowa jest relacja USD/PLN (wiele podmiotów nabywa towary w USD i jego nadmierne umocnienie zazwyczaj obciąża rentowność brutto), z kolei dla całej branży istotne jest kształtowanie się poziomu EUR/PLN (zdecydowana większość czynszów jest płacona w tej walucie). Wśród pozostałych zagrożeń można wymienić wprowadzony w marcu zakaz handlu w niedziele (uśredniając, dzień generował ok. 12–15% tygodniowej sprzedaży i raczej ciężko zakładać, żeby w krótkim terminie całość obrotu udało się „przełożyć" na pozostałe dni) oraz czynnik pogodowy (szczególnie ważny w odzieżówce w okresach wprowadzania i sprzedaży nowych kolekcji; anomalie pogodowe mogą zaburzać dynamiki sprzedaży, a tym samym rozkład marż).