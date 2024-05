20latPLwUE – Michał Gwizda, partner Crido: Integracja to najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się biznesowi

Crido jest niemal równolatkiem wejścia Polski do UE (nasze 20-lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku), co powoduje, że z Unią czujemy się związani nie tylko biznesowo, ale także emocjonalnie. Gdy zastanawialiśmy się w firmie, jak najlepiej uczcić tę majową rocznicę, uznaliśmy, że najlepiej będzie, gdy sami – opierając się na naszej pracy doradczej dla klientów z różnych branż gospodarki – podsumujemy minione 20 lat w formie eksperckiej. Stąd decyzja o uruchomieniu projektu CRIDO „20/20”, czyli cyklu publikacji i wydarzeń poświęconych nie tylko obszarowi biznesu, ale także zmianom społecznym i kulturowym po wejściu do Unii. Ukazały się już m.in. opracowania na temat zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców, atrakcyjności naszego kraju jako miejsca pracy czy koordynacji ubezpieczeń społecznych. W planach mamy kolejne raporty i seminaria dotyczące głównych obszarów gospodarki, przepisów prawa i rozwiązań podatkowych.

Nie zapominamy też o czymś dla ciała z okazji rocznicy. Właśnie wyruszył nasz wirtualny rajd rowerowy, w którym symbolicznie chcemy propagować ideę wspólnoty europejskiej. 36 drużyn z różnych firm i instytucji objeżdża wirtualnie stolice państw UE, które z nami przystąpiły 20 lat temu. Zbierają kilometry do wspólnej puli poprzez rowerowe aplikacje – do przejechania jest 12,5 tys. km. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która jako pierwsza przejedzie wyznaczony dystans. Po tygodniu prowadzi drużyna urzędników Parlamentu Europejskiego, a patronat nad projektem objęła Komisja Europejska. Integracja europejska to najlepsza rzecz, jaka przydarzyła się polskiemu biznesowi, ale i całemu krajowi na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Bardzo ważne były fundusze, które do tej pory do nas napłynęły – to 260 mld euro i to nie licząc polityki rolnej czy KPO, który jest dopiero w fazie realizacji. Wydaje się, że równie ważny jest fakt, że polskie firmy nareszcie mogły rywalizować z tymi zachodnimi jak równy z równym na wspólnym rynku i że dobrze tę szansę wykorzystały. My dalej będziemy naszych klientów wspierać w zagranicznej ekspansji i doradzać im, jak poruszać się w rzeczywistości gospodarczo-prawnej, podatkowej czy środków UE. Wiemy, jak to robić – przez ostanie lata pozyskaliśmy dla nich chociażby 10 mld zł z różnego rodzaju funduszy. kmk

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao: Sektor bankowy skorzystał na większej stabilności i konkurencyjności oraz zwiększeniu aktywności kredytowej i depozytowej