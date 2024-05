20latPLwUE – Leszek Skiba, prezes Pekao: Sektor bankowy skorzystał na większej stabilności

Wejście Polski do UE było niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju. Przed przypadającą w maju tego roku 20. rocznicą tego wydarzenia analitycy Banku Pekao przygotowali specjalny raport, w którym wskazują m.in., że Polska przeszła w tym czasie całościową transformację, a jej PKB zwiększył się dwukrotnie, co stanowi jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w UE.

Skalę rozwoju Polski i jej awansu wśród europejskich krajów być może jeszcze lepiej pokazuje wzrost PKB na mieszkańca, który według parytetu siły nabywczej w 2023 r. wyniósł 80 proc. średniej unijnej – wynika z danych Eurostatu. W 2004 r. poziom ten wynosił ok. 51 proc. średniej UE. Oczywiście wejście do UE to również ogromne zmiany dla sektora bankowego, w tym rzecz jasna Banku Pekao. Sektor bankowy, będący przecież kluczowym elementem gospodarki, również skorzystał na większej stabilności i konkurencyjności, zwiększeniu aktywności kredytowej i depozytowej na fali nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, co miało oczywiście przełożenie na wyniki finansowe instytucji bankowych.

W przypadku Pekao w poprzedzającym wejście do UE roku 2003 zysk netto wyniósł 920 mln zł, a jego suma bilansowa 63 mld zł. 20 lat później zysk netto był ponad siedem razy wyższy i wyniósł 6,578 mld zł, a suma bilansowa prawie pięć razy wyższa, przekraczająca 300 mld zł. Ale zwłaszcza ostatnie kilka lat to dla Pekao wielka transformacja z banku typowo korporacyjnego w bank uniwersalny, z niezwykle szybkim rozwojem cyfrowej bankowości. Sukcesy sektora bankowego ostatnich lat wynikają z siły polskiej gospodarki. Nasi klienci, polskie firmy, świetnie poradzili sobie na europejskim rynku. Eksport polskich firm w 2023 r. w stosunku do 2004 r. wzrósł o 230 proc. w cenach stałych, podczas gdy dla całej UE było to jedynie 96 proc. Siłą sektora bankowego są też nasi klienci indywidualni. Wzrostowi PKB per capita towarzyszą rosnące płace, doganiające średni poziom płac w UE. Ostatnie dostępne dane za 2022 r. wskazują, że poziom konsumpcji per capita osiągnął w Polsce 87 proc. średniej UE, wyprzedzając po raz pierwszy Hiszpanię. Polskie banki korzystają z sukcesów Polski ostatnich lat, a dane wskazują, że szansa, jaką jest członkostwo w UE, została świetnie wykorzystana.



