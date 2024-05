Rok 2004 był udany dla giełdy, firm i inwestorów

¶ w kwietniu rząd zdecydował o rozpoczęciu procesu prywatyzacji giełdy,

¶ 1 czerwca walne zgromadzenie Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE) zdecydowało o nadaniu Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie statusu pełnoprawnego członka Federacji (GPW była członkiem stowarzyszonym FESE od 1999 r.),

¶ 16 czerwca w siedzibie giełdy przedstawiciele środowisk rynku kapitałowego na spotkaniu z wiceministrem finansów oficjalnie ogłosili strategię rządową rozwoju rynku kapitałowego do roku 2010 – Agenda Warsaw City 2010. Strategia została przygotowana przez Ministerstwo Finansów w ścisłej współpracy z KPWiG, GPW, MTS-CeTO, KDPW, KNUiFE i NBP oraz innymi podmiotami środowiska rynku finansowego. W myśl Agendy do 2010 r. powinien powstać w Polsce duży, płynny i bezpieczny rynek kapitałowy, będący centrum finansowym naszej części Europy.

Okno na świat

Nina Vincenz-Krajewska, rzecznik prasowy GK GPW

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęła obowiązywać w naszym kraju zasada single passport rule (jednolitego paszportu), zgodnie z którą instytucje finansowe zarejestrowane w jednym państwie członkowskim UE mogą swobodnie świadczyć usługi finansowe na terenie innych państw członkowskich. Zasada ta umożliwiła zarówno bankom, jak i firmom inwestycyjnym z krajów Unii łatwiejszy dostęp do polskiego rynku. Prostsze stało się też notowanie na GPW zagranicznych spółek oraz instrumentów inwestycyjnych w oparciu o prospekt emisyjny zatwierdzony w innym kraju UE. Dzięki temu na GPW pojawiło się kilkadziesiąt zagranicznych spółek oraz wiele tysięcy instrumentów strukturyzowanych, a do handlu dołączyły bezpośrednio europejskie domy maklerskie oraz światowe banki inwestycyjne. Wprowadziły one na nasz rynek swoich klientów – największe światowe firmy zarządzające funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi – co sprawiło, że warszawska giełda zaczęła się bardziej liczyć na europejskim rynku kapitałowym. Następne lata to systematyczny wzrost organiczny, który został doceniony i ukoronowany we wrześniu 2018 r., kiedy agencja FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z grupy rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Capital Markets). W ten sposób weszliśmy do grupy najbardziej rozwiniętych rynków kapitałowych świata.