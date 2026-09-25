PLAYWAY: wyniki za I półrocze
SELENA FM: wyniki za I półrocze
VIGO PHOTONICS: wyniki za I półrocze
ZE PAK: wyniki za I półrocze
ESOTIQ & HENDERSON: ostatnie notowanie akcji z prawem do 3 zł dywidendy na papier; wypłata 17 grudnia
BENEFIT SYSTEMS: wypłata 100 zł dywidendy na akcję
MOL: wypłata 317,58 forintów dywidendy na akcję
PJP MAKRUM: wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję
INTERSPORT: WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy
MOSTOSTAL ZABRZE: ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 11,50 zł na zaproszenie spółki
TOWER INVESTMENTS: wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 100 000 akcji serii D
REX CONCEPTS: wprowadzenie do obrotu giełdowego 516 128 akcji serii D
KĘTY: wprowadzenie do obrotu giełdowego 200 akcji serii L i 249 serii L
EMPLOCITY: pierwsze notowanie na NewConnect 750 000 akcji serii E
GREEN LANES: pierwsze notowanie na NewConnect 192 707 akcji serii H
VEHIS FINANSE: pierwsze notowanie na Catalyst 118 215 obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 zł każda
USA – zamówienia na dobra trwałego użytku w sierpniu
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