Kraj

PLAYWAY: wyniki za I półrocze

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SELENA FM: wyniki za I półrocze

VIGO PHOTONICS: wyniki za I półrocze

ZE PAK: wyniki za I półrocze

ESOTIQ & HENDERSON: ostatnie notowanie akcji z prawem do 3 zł dywidendy na papier; wypłata 17 grudnia

BENEFIT SYSTEMS: wypłata 100 zł dywidendy na akcję

MOL: wypłata 317,58 forintów dywidendy na akcję

PJP MAKRUM: wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję

INTERSPORT: WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy

MOSTOSTAL ZABRZE: ostatni dzień przyjmowania ofert sprzedaży akcji po 11,50 zł na zaproszenie spółki

TOWER INVESTMENTS: wprowadzenie do obrotu giełdowego 1 100 000 akcji serii D

REX CONCEPTS: wprowadzenie do obrotu giełdowego 516 128 akcji serii D

KĘTY: wprowadzenie do obrotu giełdowego 200 akcji serii L i 249 serii L

EMPLOCITY: pierwsze notowanie na NewConnect 750 000 akcji serii E

GREEN LANES: pierwsze notowanie na NewConnect 192 707 akcji serii H

VEHIS FINANSE: pierwsze notowanie na Catalyst 118 215 obligacji serii M o wartości nominalnej 1000 zł każda

ŚWIAT

USA – zamówienia na dobra trwałego użytku w sierpniu