Wskaźniki referencyjne są wykorzystywane np. w kredytach mieszkaniowych. W Polsce szeroko stosowany jest wskaźnik WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate), który zastępowany jest przez nowy wskaźnik – POLSTR (Polish Short Term Rate). Od stycznia 2027 r. banki nie powinny już udzielać nowych kredytów opartych na wskaźniku WIBOR.

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WIBOR pozostanie w tzw. uporządkowanej likwidacji i będzie opracowywany do 31 grudnia 2036 r. Do tego czasu może być wykorzystywany w obowiązujących umowach.

WIBOR zniknie z nowych umów od 2027 r.

Prezes Związku Banków Polskich, a jednocześnie przewodniczący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) Tadeusz Białek podczas czwartkowej konferencji prasowej podkreślił, że Grupa wydała szereg rekomendacji dotyczących tego, jak banki mają stosować POLSTR od 1 stycznia 2027 r.

Z kolei w zakresie dotychczasowej produkcji (tj. obowiązujących umów) istnieją rekomendacje dotyczące przechodzenia na nowy wskaźnik na zasadach dobrowolności, ale jedynie dla przedsiębiorstw.

– Trwają cały czas prace, jeśli chodzi o stosowną rekomendację bliźniaczą dla sektora detalicznego, czyli dla konsumentów. Te prace jeszcze nie zostały sfinalizowane, natomiast one będą dokładnie wskazywać, w jaki sposób klient może złożyć wniosek o de facto zawarcie aneksu, w którym przechodziłby ze starego wskaźnika na nowy wskaźnik – poinformował Białek.

POLSTR zamiast WIBOR. Trwają prace nad rekomendacjami dla klientów detalicznych

Pytany, czy sektor bankowy preferowałby przejście klientów detalicznych na okresowo stałą stopę procentową, czy pozostanie na zmiennym oprocentowaniu, ale opartym na nowym wskaźniku, szef ZBP odparł, że sektor bankowy podąża za wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.

– KNF konsekwentnie dąży do tego (...), że docelowym modelem oparcia kredytów hipotecznych powinno być oprocentowanie okresowo stałe. W tej chwili tym przeważającym okresem jest okres pięcioletni, ale już powoli pojawiają się umowy oparte chociażby o siedmioletni okres, przynajmniej w jednym banku – powiedział.

Podsumował, że „docelowym modelem niewątpliwie wedle oczekiwań KNF pozostaje oparcie o oprocentowanie okresowo stałe”. – Co oczywiście nie wyklucza, że klienci będą mogli chcieć przechodzić również na zmienne oprocentowanie oparte o wskaźnik POLSTR. Takie wnioski klientów będą procedowane – dodał Białek.

Zwrócił też uwagę na trzecią możliwość, czyli oparcie kredytów na stopie referencyjnej banku centralnego. – Już od lat mamy taką możliwość przy kredytach konsumenckich, więc to jest też jakby przedmiotem oficjalnie zapytania m.in. Ministerstwa Finansów do Europejskiego Banku Centralnego. Wówczas byłaby trzecia możliwość – zauważył prezes ZBP.

Komisja Nadzoru Finansowego uznała POLSTR jako istotny wskaźnik referencyjny; łączna skala stosowania tego wskaźnika – zgodnie z danymi z końca sierpnia – na polskim rynku przekroczyła 18,5 mld euro.

Administrator wskaźników referencyjnych GPW Benchmark 18 maja br. rozpoczął uporządkowaną likwidację wskaźnika referencyjnego WIBOR. Ostatnim dniem opracowywania oraz publikacji tego wskaźnika będzie 31 grudnia 2036 r. i za dzień jego uporządkowanej likwidacji przyjmuje się 1 stycznia 2037 r. Z kolei zgodnie z tzw. mapą drogową opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych od 1 stycznia 2027 r. nie powinno być już nowych umów opartych na wskaźniku WIBOR.

WIBOR co do zasady opiera się na realnych transakcjach, choć nie tylko. Jego częścią są też tzw. kwotowania wiążące i modelowe, czyli stawki, po jakich banki biorące udział w wyznaczaniu wskaźnika byłyby gotowe złożyć oraz przyjąć depozyt od innego uczestnika tego procesu lub na rynku bazowym. Zastępujący go POLSTR ma być oparty wyłącznie na realnych transakcjach na rynku międzybankowym – depozytach overnight, czyli krótkoterminowych depozytach na jedną noc.