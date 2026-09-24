Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polegała pierwsza na polskim rynku emisja instrumentów Additional Tier 1 denominowanych w euro.

Co rekordowe zainteresowanie inwestorów mówi o kondycji finansowej banku i jego perspektywach.

Jaką strategiczną rolę dla rozwoju działalności kredytowej odgrywają instrumenty AT1.

W jaki sposób ta transakcja ustanowiła nowy punkt odniesienia dla polskiego sektora bankowego.

mBank zakończył 22 września subskrypcję obligacji AT1 o łącznej wartości nominalnej 250 mln euro. Zapisy złożyło 135 inwestorów, składając zlecenia na 17 471 obligacji. Instrumenty zostały ostatecznie przydzielone 89 inwestorom.

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Ekspresowa księga popytu

Obligacje zostały ustrukturyzowane jako instrument wieczysty, z możliwością ich wykupu przez bank po upływie pięciu lat, pod warunkiem uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych. Od dnia emisji do 29 marca 2032 roku obligacje będą oprocentowane według stałej stopy wynoszącej 6,625 proc. Następnie wysokość odsetek będzie aktualizowana co pięć lat na podstawie pięcioletniej stopy swap dla euro, powiększonej o marżę wynoszącą 330,8 punktów bazowych. Rating obligacji od Fitch Ratings to BB-. Globalnymi współorganizatorami emisji były: Commerzbank, Erste Group, Goldman Sachs, J.P. Morgan oraz UBS. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Instrumenty AT1, po uzyskaniu zgody organu nadzoru, zaliczane są do dodatkowego kapitału Tier 1 banku. Zapewniają kapitał wspierający dalszy rozwój działalności kredytowej.

Budowanie księgi popytu trwało krócej niż cztery godziny. W szczytowym momencie popyt przekroczył 2,2 mld euro. Pozostał wysoki także po obniżeniu oprocentowania o 50 punktów bazowych, z początkowo komunikowanego poziomu około 7,125 proc. do ostatecznego kuponu wynoszącego 6,625 proc. Ostateczna wartość księgi zamówień osiągnęła około 1,75 mld euro.

Przecieranie ścieżek na rynku międzynarodowym

W grudniu 2024 roku mBank jako pierwszy bank komercyjny w Polsce zaoferował szerokiemu gronu inwestorów instytucjonalnych obligacje AT1 w złotych. Wartość tamtej emisji wyniosła 1,5 mld zł.

Emisja w euro pozwoliła mBankowi wejść na znacznie większy i bardziej płynny rynek inwestorów zagranicznych. Jednocześnie ustanowiła pierwszy międzynarodowy punkt odniesienia dla wyceny euroobligacji AT1 emitowanych przez bank z Polski.

– Popyt był bardzo mocny od początku i pozostał wysoki również po znaczącym obniżeniu oprocentowania w trakcie budowy księgi. To szczególnie istotne, ponieważ przeprowadziliśmy transakcję w okresie zwiększonej uwagi inwestorów wokół oceny wiarygodności kredytowej Polski. W przypadku AT1 inwestorzy bardzo dokładnie analizują sytuację konkretnego emitenta, jego odporność, pozycję kapitałową i perspektywy. Wynik emisji pokazuje, że mBank przedstawił rynkowi przekonujące argumenty. Bank ponownie szybko rośnie, systematycznie wzmacnia swoją kondycję finansową i ma przestrzeń do realizacji ambitnych celów biznesowych. Spodziewamy się, że ta emisja, podobnie jak nasze wcześniejsze pionierskie transakcje, ułatwi kolejnym polskim bankom dostęp do międzynarodowego rynku kapitałowego – powiedział Karol Prażmo, dyrektor zarządzający ds. skarbu i relacji inwestorskich w mBanku.

Emisja AT1 w euro uzupełnia instrumentarium mBanku na międzynarodowym rynku kapitałowym, obejmujące senioralne obligacje uprzywilejowane oraz nieuprzywilejowane, instrumenty Tier 2 oraz obligacje AT1.