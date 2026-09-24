Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest zakres i wartość przełomowego kontraktu dla polskiej firmy przy budowie elektrowni jądrowej.
  • Dlaczego modułowa technologia reaktorów AP1000 wymusza budowę gigantycznych hal na Pomorzu.
  • Jakie znaczenie dla krajowej gospodarki ma rosnący udział polskich przedsiębiorstw w tym strategicznym projekcie.
  • Na jakim etapie jest obecnie inwestycja w Choczewie i jakie są dalsze plany dla jej realizacji.

Amerykańska firma Bechtel podpisała w czwartek umowę z firmą Polimex-Mostostal na dostawę hal montażowych do produkcji modułów elektrowni na plac budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wartość umowy to niemal 292 mln zł netto.  Po tej informacji wartość spółki rosła o ponad 7 proc. 

Zadania Polimexu

Polimex Mostostal stworzy element zaplecza produkcyjno-montażowego dla budowy trzech bloków jądrowych realizowanych na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ). Kontrakt obejmuje pełen zakres usług inżynieryjnych, m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także dostawę materiałów, montaż konstrukcyjny, testy, odbiór i końcowe przekazanie obydwu hal.

– Wybudowanie dwóch hal montażowych o wysokości 12-piętrowego budynku biurowego i podstawie większej od boiska do piłki nożnej to w Polsce projekt niemal bezprecedensowy. W kraju istnieje tylko klika podobnych obiektów, ale ten będzie pierwszym, w którym montowane będą ważące ponad 1000 ton elementy wyspy jądrowej. Dlatego jest to szczególny kontrakt, bo pierwszy bezpośrednio wspierający budowę obszaru jądrowego elektrowni – mówi Leszek Hołda, Prezes Bechtel Polska.

- Mamy przed sobą kolejną polską firmę, która zgodnie z zasadami konkurencyjności i wymaganiami wykonawcy pozyskała niebagatelne zamówienie w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Jako inwestor tej flagowej dla Pomorza i Polski inwestycji dużą wagę przykładamy do istotnego uwzględniania w projekcie krajowego komponentu. Polskie firmy już odpowiadają za kluczowe działania, jakie są prowadzone w miejscu realizacji naszej inwestycji. Wiele krajowych przedsiębiorstw dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz know-how i zamierzamy nadal korzystać z ich potencjału – podkreślił Marek Woszczyk, Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

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Znaczenie hal montażowych

Prowadzony przez PEJ projekt opiera się na technologii Westinghouse z reaktorami generacji III+, której cechą wyróżniającą na tle tradycyjnych wielkoskalowych elektrowni jądrowych jest zaawansowana modułowość. Budynek i systemy reaktora składają się z dziesiątek gotowych, stalowo-betonowych modułów strukturalnych i mechanicznych. Największe moduły, takie jak 1000 tonowy moduł CA01, będą konstruowane właśnie w tymczasowych halach montażowych przy placu budowy.

Wewnątrz hal, które wybuduje Polimex Mostostal, zostaną scalone moduły strukturalne i mechaniczne oraz pierścienie i dach obudowy bezpieczeństwa, a także panele budynku osłonowego. Ze względu na rozmiary i wagę sięgającą setek ton, nie mogą być one transportowane w całości z zakładów produkcyjnych. Moduły te będą więc konstruowane w zamkniętych halach, bezpośrednio w sąsiedztwie powstających bloków.

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk podkreślił, że Polimex-Mostostal to kolejna polska firma, która weźmie udział w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. - Jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1 (pierwszej elektrowni jądrowej - PAP), to już przekraczamy 2,2 mld zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy, z czego 400 mln zł to są firmy pomorskie - powiedział Woszczyk.

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W środę 23 września, PEJ podały, że osiągnęły porozumienie ws. głównych warunków handlowych w negocjacjach z konsorcjum Westinghouse i Bechtel dotyczących umowy w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz że strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku.

W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni jądrowej. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r. Jej koszt ma wynieść ok. 190 mld zł. 