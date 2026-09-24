Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest zakres i wartość przełomowego kontraktu dla polskiej firmy przy budowie elektrowni jądrowej.

Dlaczego modułowa technologia reaktorów AP1000 wymusza budowę gigantycznych hal na Pomorzu.

Jakie znaczenie dla krajowej gospodarki ma rosnący udział polskich przedsiębiorstw w tym strategicznym projekcie.

Na jakim etapie jest obecnie inwestycja w Choczewie i jakie są dalsze plany dla jej realizacji.

Amerykańska firma Bechtel podpisała w czwartek umowę z firmą Polimex-Mostostal na dostawę hal montażowych do produkcji modułów elektrowni na plac budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Wartość umowy to niemal 292 mln zł netto. Po tej informacji wartość spółki rosła o ponad 7 proc.

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Zadania Polimexu

Polimex Mostostal stworzy element zaplecza produkcyjno-montażowego dla budowy trzech bloków jądrowych realizowanych na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych (PEJ). Kontrakt obejmuje pełen zakres usług inżynieryjnych, m.in. opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania niezbędnych pozwoleń, a także dostawę materiałów, montaż konstrukcyjny, testy, odbiór i końcowe przekazanie obydwu hal.

– Wybudowanie dwóch hal montażowych o wysokości 12-piętrowego budynku biurowego i podstawie większej od boiska do piłki nożnej to w Polsce projekt niemal bezprecedensowy. W kraju istnieje tylko klika podobnych obiektów, ale ten będzie pierwszym, w którym montowane będą ważące ponad 1000 ton elementy wyspy jądrowej. Dlatego jest to szczególny kontrakt, bo pierwszy bezpośrednio wspierający budowę obszaru jądrowego elektrowni – mówi Leszek Hołda, Prezes Bechtel Polska.

- Mamy przed sobą kolejną polską firmę, która zgodnie z zasadami konkurencyjności i wymaganiami wykonawcy pozyskała niebagatelne zamówienie w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino. Jako inwestor tej flagowej dla Pomorza i Polski inwestycji dużą wagę przykładamy do istotnego uwzględniania w projekcie krajowego komponentu. Polskie firmy już odpowiadają za kluczowe działania, jakie są prowadzone w miejscu realizacji naszej inwestycji. Wiele krajowych przedsiębiorstw dysponuje odpowiednim doświadczeniem oraz know-how i zamierzamy nadal korzystać z ich potencjału – podkreślił Marek Woszczyk, Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

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Znaczenie hal montażowych

Prowadzony przez PEJ projekt opiera się na technologii Westinghouse z reaktorami generacji III+, której cechą wyróżniającą na tle tradycyjnych wielkoskalowych elektrowni jądrowych jest zaawansowana modułowość. Budynek i systemy reaktora składają się z dziesiątek gotowych, stalowo-betonowych modułów strukturalnych i mechanicznych. Największe moduły, takie jak 1000 tonowy moduł CA01, będą konstruowane właśnie w tymczasowych halach montażowych przy placu budowy.

Wewnątrz hal, które wybuduje Polimex Mostostal, zostaną scalone moduły strukturalne i mechaniczne oraz pierścienie i dach obudowy bezpieczeństwa, a także panele budynku osłonowego. Ze względu na rozmiary i wagę sięgającą setek ton, nie mogą być one transportowane w całości z zakładów produkcyjnych. Moduły te będą więc konstruowane w zamkniętych halach, bezpośrednio w sąsiedztwie powstających bloków.

Prezes Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk podkreślił, że Polimex-Mostostal to kolejna polska firma, która weźmie udział w projekcie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. - Jeżeli chodzi o budżet realizacyjny projektu EJ1 (pierwszej elektrowni jądrowej - PAP), to już przekraczamy 2,2 mld zł, jeżeli chodzi tylko o polskie firmy, z czego 400 mln zł to są firmy pomorskie - powiedział Woszczyk.

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W środę 23 września, PEJ podały, że osiągnęły porozumienie ws. głównych warunków handlowych w negocjacjach z konsorcjum Westinghouse i Bechtel dotyczących umowy w sprawie budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz że strony prowadzące negocjacje są zdeterminowane do ich zakończenia do końca roku.

W sierpniu br. PEJ przekazały firmie Bechtel teren pod budowę elektrowni jądrowej. Obecnie trwa tam drugi etap prac przygotowawczych, a także realizowane są pogłębione badania geologiczne. Polskie Elektrownie Jądrowe w marcu złożyły także wniosek o zezwolenie na budowę do Państwowej Agencji Atomistyki.

Pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje w pomorskiej gminie Choczewo. Inwestorem jest spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, a wykonawcą - konsorcjum amerykańskich firm Westinghouse i Bechtel. Pierwszy reaktor tej elektrowni, budowany w technologii AP1000 firmy Westinghouse, ma rozpocząć pracę w 2036 r., a kolejne – w 2037 i 2038 r. Jej koszt ma wynieść ok. 190 mld zł.