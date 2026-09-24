Z tego artykułu dowiesz się: jaki jest plan transformacji energetycznej dla drugiego co do wielkości rynku ciepła w Polsce;

w jaki sposób nowoczesna technologia kogeneracji gazowej zastąpi dotychczasowe bloki węglowe;

jaką rolę w strategicznej modernizacji krajowego ciepłownictwa odgrywają polskie firmy;

jaki jest wieloletni harmonogram odchodzenia od węgla i jakie cele emisyjne ma osiągnąć Kraków.

Kraków jest drugim co do wielkości rynkiem ciepła w Polsce. Elektrociepłownia Kraków wytwarza blisko 70 proc. ciepła sieciowego w mieście. Dostarcza je do około 7 tys. budynków w Krakowie, Skawinie i Zielonkach, w których znajduje się łącznie około 300 tys. mieszkań.

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Etapy inwestycji

Po rozpoczęciu eksploatacji pierwszego etapu inwestycji w 2028 roku zużycie węgla w zakładzie spadnie o około 28 proc., czyli o 200 tys. ton rocznie. Inwestycję o wartości 886 mln zł realizuje konsorcjum polskich firm Unibep i SBB Energy, a ponad 60 proc. wartości kontraktu trafi do krajowych wykonawców.

W pierwszym etapie projektu w krakowskim oddziale PGE Energia Ciepła powstanie 10 silników gazowych pracujących w dwóch zespołach. Łączna moc nowej instalacji wyniesie około 100 MWe mocy elektrycznej i około 100 MWt mocy cieplnej, co ma pokryć około 20 proc. zapotrzebowania miejskiego systemu ciepłowniczego. Kogeneracja gazowa ma zapewnić stabilność i elastyczność produkcji energii, a jednocześnie pozwolić na stopniową dekarbonizację. Docelowo w Krakowie ma powstać hub elektryfikacji ciepła wykorzystujący poza gazem także magazyny ciepła.

– Modernizacja sektora ciepłowniczego to jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Kierunek tych zmian wyznacza opracowana przez resort energii Strategia Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku. Przed nami wieloletni proces inwestycyjny, który łączy bezpieczeństwo dostaw, racjonalne koszty dla odbiorców i unowocześnianie infrastruktury. Kraków jest konkretnym przykładem takiego modelu – powstaje nowe, elastyczne źródło ciepła. I co ważne – w znaczącej części realizują je krajowi wykonawcy. Chcemy, aby tak duża skala inwestycji w ciepłownictwo oznaczała również rozwój kompetencji i potencjału polskich firm – powiedział Minister Energii Miłosz Motyka.

Węgiel zamieniony na gaz

Krakowska elektrociepłownia jest największym producentem ciepła i energii elektrycznej dla miasta, wytwarzając blisko 70 proc. ciepła sieciowego, dostarczanego krakowianom. – Skala naszej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dostaw jest tutaj znacząca, dlatego nie spoczywamy na laurach. Inwestycja, którą dziś inaugurujemy w stolicy Małopolski, jest warta 886 mln zł. Będzie ją realizować konsorcjum polskich firm, a w szczytowym okresie zatrudnienie znajdzie tu blisko 450 osób. To pokazuje, jak odpowiedzialne podejście do inwestycji przekłada się zarówno na korzyści dla lokalnych społeczności, jak i dla polskiej gospodarki – podkreślił Dariusz Lubera, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Plany inwestycyjne EC Kraków zmierzają w kierunku stopniowej, ale całkowitej rezygnacji ze spalania węgla kamiennego. PGE szacuje, że po rozpoczęciu eksploatacji pierwszego etapu inwestycji w 2028 roku zużycie węgla spadnie o około 28 proc., czyli o 200 tys. ton rocznie.

Jak mówił Mariusz Michałek, Wiceprezes Zarządu PGE Energia Ciepła, pierwszy etap inwestycji otwiera szerszy program modernizacji. W kolejnych latach w elektrociepłowni powstaną następne silniki gazowe, kotły gazowe i elektrodowe, pompy ciepła oraz magazyn ciepła. Wartość całego programu inwestycyjnego dla Krakowa do 2034 roku przekroczy 2,9 mld zł. Według szacunków spółki emisja dwutlenku węgla z krakowskiej elektrociepłowni w 2035 roku będzie o ponad 60 proc. niższa niż w roku 2021.

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada konsorcjum dwóch polskich firm Unibep S.A. i SBB Energy S.A., a wartość kontraktu wynosi 886 mln zł. Przy realizacji inwestycji w szczytowym okresie będzie pracować około 450 osób.