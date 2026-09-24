WIG20 zyskał 0,15 procent, gdy indeks szerokiego rynku WIG dodał 0,06 procent. Obrót akcjami przekroczył 2,15 miliarda złotych, z czego na koszyk blue chipów przypadło niespełna 1,70 miliarda złotych. Uwagę inwestorów skupiał rynek ropy, która na kontraktach na WTI i Brent drożała drugą sesję z rzędu. Najważniejszy był jednak rynek długu. W istocie, poranna przecena w Warszawie – przeniesiona razem z Europą ze środowych spadków na Wall Street – była w dużej mierze oparta o radykalne pogorszenie sytuacji na rynku obligacji amerykańskich. W środę, rentowność benchmarkowych papierów 10-letnich przekroczyła poziom 5,1 procent, co było wartością najwyższą od 2007 roku, gdy papierami 30-letnimi handlowano z rentownością zbliżoną do 5,4 procent, co było poziomem najwyższym od 2004 roku. Sumarycznie, owocowało to awersją do ryzyka, którą rano szczególnie mocno odczuwał złoty, grany w rejonie 4,40 wobec euro i powyżej 3,86 wobec dolara. Niemniej, właśnie otoczenie spowodowało, iż GPW udało się stosunkowo szybko opanować poranną przecenę po odbiciu na rynkach europejskich i ostatecznie zmienić sesję o potencjalnie spadkowym charakterze na konsolidację w rejonie środowego zamknięcia. Na poziomie poszczególnych walorów w WIG20 warto odnotować zwyżki Orlenu, Allegro i Erste, gdy rolę liderów przeceny zagrały spółki Modivo, PGE i Dino. W drugiej linii na rolę liderów popytu w indeksie mWIG40 pełniły spółki Polimex, Enea oraz AB, gdy rolę liderów obozu podażowego grały walory Creotech, JSW i Asseco. Technicznie patrząc skromne przesunięcie WIG20 może jawić się jako sukces byków – zwłaszcza w kontekście porannej przeceny – ale na wykresie indeksu niewiele jest zmiany. W mocy pozostały wczorajsze sukcesy podaży w postaci układu świecowego, który zachęca do spoglądania w rejon 4100 pkt. Sumarycznie, układ na wykresie zachęca raczej do szukania wsparć niż oporów, ale warto zakładać, iż to obserwowana ostatnio korelacja z otoczeniem podyktuje kolejny ruch rynku.

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Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.