Do końca miesiąca zostało jeszcze trochę czasu, ale wygląda na to, że polskim akcjom może się upiec – wrzesień ma szansę zapisać się jako bardzo udany miesiąc, a III kwartał może być jednym z najlepszych w ostatnich latach. Czyja to zasługa?

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Droga ropa, wysokie rentowności obligacji

Środowa sesja tylko nieznacznie popsuła kwartalne statystyki polskiego rynku akcji, które są nad wyraz okazałe. Jak na razie WIG20 może pochwalić się niemal 17-proc. zwyżką od końca czerwca, a to oznacza, że trwa najlepszy od końca marca 2025 r. kwartał na GPW. Wynik WIG20 z uwzględnieniem dywidend jest jeszcze wyższy, bo przekracza 18 proc. i również jest to najlepszy trzymiesięczny okres od I kwartału poprzedniego roku. Jeśli na kimś nie robi to wrażenia, to warto jeszcze dodać, że dla WIG20 Total Return trwa właśnie siódmy z rzędu wzrostowy kwartał, w tym czwarty, w którym indeks rośnie dwucyfrowo.

A jak się mają statystyki w przypadku WIG-u? Tutaj jak na razie III kwartał tego roku przynosi ponad 16-proc. umocnienie, tj. nieco ponad 5 pkt proc. wyższe niż w II kwartale. W przypadku WIG-u również musimy się cofnąć do I kwartału 2025 r., by znaleźć wynik wyższy – indeks szerokiego rynku zyskał wówczas niemal 21 proc. Co istotne, dla WIG-u również obecnie trwający kwartał jest siódmym z rzędu wzrostowym. Szanse na podobne osiągnięcie ma także mWIG40, natomiast sWIG80 jak dotąd urósł w tym kwartale nieznacznie.

Przypomnijmy, że już na wrześniu część inwestorów stawiała krzyżyk, jeśli chodzi o zachowanie GPW, tymczasem może się okazać, że będzie to jeden z najlepszych miesięcy tego roku. Oczywiście nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca, ale przypomnijmy też, że IV kwartał zwykle dla rynków akcji, w tym także i GPW, jest najczęściej udany. Czy warto sobie ostrzyć zęby na ostatnie miesiące tego roku?

– Nie wykluczam, że w najbliższych tygodniach indeksy WIG20 i WIG doświadczą korekty. Zakładam, że nie będzie ona znacząco głębsza niż ostatnie korekty, czyli maksymalnie cofną indeksy o 5-7 proc. od szczytów. Preteksty do realizacji zysków są obecnie oczywiste: ropa i sytuacja na rynku długu – komentuje Marcin Kiepas, analityk Tickmill.

– Jednocześnie zakładam też, że przed końcem roku sytuacja na rynku ropy, która leży u źródeł wszystkich obaw inwestorów (inflacja, stopy proc., rynek długu), ulegnie nie tylko normalizacji, ale też zacznie się znacząco poprawiać. A to będzie mocny pozytywny impuls dla giełd – podkreśla Kiepas. Stąd jego zdaniem warszawskie indeksy powinny kończyć rok blisko swoich maksimów, które będą wyższe niż te aktualne szczyty na WIG20 i WIG.

– W powyższych rozważaniach o GPW przyjmuję również założenie, że sytuacja geopolityczna wokół Polski nie skomplikuje się zimą na tyle mocno, żeby ciążyło to warszawskiej giełdzie – zaznacza Kiepas.

Jeśli chodzi o obraz techniczny WIG20, to jego neutralne zachowanie przez większość czwartkowej sesji może dawać nadzieję na obronę wsparcia w postaci wrześniowych szczytów. W przypadku WIG20 USD mamy już jednak zejście poniżej szczytów z poprzedniego miesiąca, których w czwartek popyt nie był w stanie przebić.

Siedem tłustych kwartałów

Zaczynając od kluczowej kategorii spółek, tj. banków, III kwartał może się zakończyć nawet ponad 20-proc. zwyżką. W tym tygodniu banki zachowują się w kratkę, w środę widać było niezdecydowanie inwestorów. Czwartek zaczął się co prawda od sporego zjazdu notowań banków, jednak po południu WIG-Banki świecił już na zielono, a jego tegoroczna stopa zwrotu sięgała aż 49 proc. Dla WIG-Banki ten kwartał może być trzecim z czterech ostatnich, zakończonych wzrostem bliskim 20 proc.

Bohaterem tego kwartału jest jednak WIG-Odzież. Subindeks ten zyskiwał do środowej sesji aż 28 proc. Warto jednak przypomnieć, że tak silne zwyżki częściowo są odreagowaniem po II kwartale tego roku, który zakończył się spadkiem o 13,2 proc. Dla WIG-Odzież trwa jednak najlepszy okres nawet od połowy 2023 r.

Tak potężne zwyżki subindeksu w dużym stopniu są efektem umocnienia LPP, który ma największy na niego wpływ. Walory LPP w samym tylko wrześniu zyskują około 18 proc., co wraz z rewelacyjnym lipcem daje już ponad 34-proc. umocnienie w III kwartale.

Siódmy z rzędu udany kwartał może mieć na koncie także WIG-Paliwa, który nawet mimo ostatniej słabości Orlenu liczy ponad 17 proc. zwyżki od początku roku. To oczywiście sporo mniej niż w I kwartale, kiedy subindeks zyskał niemal 40 proc., ale również znacznie lepiej od II kwartału. Główna w tym zasługa wspomnianego już Orlenu, którego wyniki niemal pokrywają się z dokonaniami samego subindeksu – od początku roku wzrost akcji energetycznego koncernu sięga blisko 65 proc.

Z subindeksów, które radzą sobie kiepsko, warto zwrócić uwagę na WIG-Spożywczy, którego wynik w tym kwartale to minus 5,8 proc., podobnie jak w tym samym okresie przed rokiem. Ze spółek, które w tym roku radzą sobie słabiej od rynku, wskazać można na Tarczyński oraz Wawel.

Nastawienie inwestorów popsuło się także w odniesieniu do notowanych na GPW przedsiębiorstw ukraińskich. WIG-Ukraina, pomimo udanego początku roku, jest 2,6 proc. pod kreską.

Zadyszkę, zwłaszcza we wrześniu, złapał WIG-Nieruchomości, który ostatnio cofnął się do poziomów z kwietnia tego roku.

Waluta dostaje w kość

W kontekście zachowania krajowych akcji warto obserwować to, co dzieje się z walutą i obligacjami. Dla polskiego złotego ten tydzień jak i cały wrzesień są dość ciężkie. Euro w ostatnich dniach wzbiło się do poziomów najwyższych od niemal dwóch lat, a dolar jest najdroższy od półtora roku. Dolar wyraźnie też zyskuje wobec euro wraz z rosnącymi oczekiwaniami na kolejne podwyżki stóp w Stanach Zjednoczonych. Jak na razie jednak rynek akcji nie odczuł w większym stopniu odpływu inwestorów zagranicznych.

Jeśli chodzi zaś o obligacje skarbowe, to w czwartek rentowności papierów dziesięcioletnich zwyżkowały nawet do ponad 6,4 proc., czyli ubiegłotygodniowych szczytów. To głównie efekt presji z zagranicy, a dokładniej – Stanów Zjednoczonych, gdzie oprocentowania papierów długoterminowych ustanawiają kolejne w tym roku szczyty, a to oznacza, że są najwyższe od dwóch dekad.

Najwyraźniej jednak wysokie rentowności kuszą – na środowym przetargu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o wartości 12,7 mld zł (razem z aukcją dodatkową) przy popycie 22,5 mld zł. Po przetargu stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych brutto wzrósł do około 79 proc.