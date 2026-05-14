Czwartkowa sesja przyniosła mocne zwyżki akcji Auto Partnera, które w czwartek po południu drożały o prawie 14 proc., osiągając na zamknięciu sesji poziom 25,10 zł.
Według szacunkowych danych w I kwartale 2026 r. dystrybutor części samochodowych zanotował 62,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 58 proc. względem wyniku z analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA i zysk operacyjny zwiększyły się rok do roku o odpowiednio 47 proc. i o 56 proc., do 104,5 mln zł i 88,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 1,1 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.
Przedstawiciele Auto Partnera wyjaśniają, że na wyniki wpływ miały dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży, polityka cenowa z naciskiem na podwyższenie rentowności brutto ze sprzedaży, przy zaistnieniu korzystniejszych ku temu warunków w postaci m.in. lekkiego wzrostu kursu EUR/PLN w pierwszym kwartale 2026 r., czy też zakończenia trendów deflacyjnych na cenach towarów oraz – uruchomienie centrum logistyczno-magazynowego w Zgorzelcu, odpowiadające za część wzrostu kosztów operacyjnych (dając jednocześnie większą efektywność operacji magazynowych oraz możliwość obsłużenia dalszego wzrostu przychodów Grupy), przy jednoczesnej możliwie silnej ogólnej dyscyplinie kosztowej.
Analitycy BM mBanku podwyższyli cenę docelową akcji Auto Partnera do 24,70 zł z 22,50 zł. Jednocześnie zmienili zalecenie na „trzymaj" z „kupuj”.
– Auto Partner opublikował wstępne wyniki za I kwartał 2026 r. wyraźnie powyżej naszych i rynkowych oczekiwań. EBITDA wzrosła o ok. 47 proc. r./r. do 105 mln zł, tj. ok. 32 proc. powyżej konsensusu. Pozytywne zaskoczenie względem naszych prognoz wynikało głównie z wyższej marży brutto, która wzrosła aż o 2,4 pkt proc. r./r. Koszty były zgodne z oczekiwaniami. Spółka wskazała, że poprawa wynikała m.in. z polityki cenowej ukierunkowanej na wzrost rentowności brutto ze sprzedaży, co sugeruje utrzymanie wyższej marży również w kolejnych kwartałach. W efekcie widzimy przestrzeń do podwyższenia naszej prognozy zysku netto na 2026 o co najmniej 5 proc. – komentuje Janusz Pięta, analityk BM mBanku.
Stan środków pieniężnych spółki na koniec marca br. wyniósł 51,6 mln zł wobec 59,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wyniosło na koniec marca 501,6 mln zł wobec 519,4 mln zł rok wcześniej.
