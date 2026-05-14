Czwartkowa sesja przyniosła mocne zwyżki akcji Auto Partnera, które w czwartek po południu drożały o prawie 14 proc., osiągając na zamknięciu sesji poziom 25,10 zł.

Według szacunkowych danych w I kwartale 2026 r. dystrybutor części samochodowych zanotował 62,1 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o ponad 58 proc. względem wyniku z analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA i zysk operacyjny zwiększyły się rok do roku o odpowiednio 47 proc. i o 56 proc., do 104,5 mln zł i 88,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 1,1 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Przedstawiciele Auto Partnera wyjaśniają, że na wyniki wpływ miały dalsza ekspansja i rozwój sprzedaży, polityka cenowa z naciskiem na podwyższenie rentowności brutto ze sprzedaży, przy zaistnieniu korzystniejszych ku temu warunków w postaci m.in. lekkiego wzrostu kursu EUR/PLN w pierwszym kwartale 2026 r., czy też zakończenia trendów deflacyjnych na cenach towarów oraz – uruchomienie centrum logistyczno-magazynowego w Zgorzelcu, odpowiadające za część wzrostu kosztów operacyjnych (dając jednocześnie większą efektywność operacji magazynowych oraz możliwość obsłużenia dalszego wzrostu przychodów Grupy), przy jednoczesnej możliwie silnej ogólnej dyscyplinie kosztowej.

– Auto Partner opublikował wstępne wyniki za I kwartał 2026 r. wyraźnie powyżej naszych i rynkowych oczekiwań. EBITDA wzrosła o ok. 47 proc. r./r. do 105 mln zł, tj. ok. 32 proc. powyżej konsensusu. Pozytywne zaskoczenie względem naszych prognoz wynikało głównie z wyższej marży brutto, która wzrosła aż o 2,4 pkt proc. r./r. Koszty były zgodne z oczekiwaniami. Spółka wskazała, że poprawa wynikała m.in. z polityki cenowej ukierunkowanej na wzrost rentowności brutto ze sprzedaży, co sugeruje utrzymanie wyższej marży również w kolejnych kwartałach. W efekcie widzimy przestrzeń do podwyższenia naszej prognozy zysku netto na 2026 o co najmniej 5 proc. – komentuje Janusz Pięta, analityk BM mBanku.

Stan środków pieniężnych spółki na koniec marca br. wyniósł 51,6 mln zł wobec 59,5 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu wyniosło na koniec marca 501,6 mln zł wobec 519,4 mln zł rok wcześniej.