Toya pozytywnie zaskoczyła giełdowych inwestorów

Na otwarciu piątkowej sesji giełdowi inwestorzy handlowali akcjami spółki Toya po 7,2 zł, co oznaczało wzrost kursu o 3,9 proc. W kolejnych minutach popyt był jednak na tyle duży, że ich cena zwyżkowała do 7,7 zł (+11,1 proc.). Tym samym od prawie miesiąca walory wrocławskiej firmy znajdują się w krótkoterminowym trendzie wzrostowym. W dniu 11 kwietnia zanotowały lokalny dołek cenowy wynoszący 6,08 zł. Był to ich najniższy kurs od prawie dwóch lat.

Czytaj więcej Firmy Zarząd Toi widzi podstawy do ostrożnego optymizmu Stabilizująca się inflacja w Polsce, wysoka aktywności w e-commerce i postępująca ekspansja eksportowa przemawiają za wzrostem wyników finansowych grupy. Z drugiej strony nie brakuje również istotnych wyzwań.

Sprzedaż grupy Toya zmalała jedynie w detalu

Obecne zwyżki to następstwo publikacji w czwartek po sesji wyników finansowych za I kwartał tego roku. W tym czasie grupa Toya wypracowała 231,9 mln zł przychodów i 24,6 mln zł zysku netto. W ujęciu rok do roku wzrosły o 18,5 proc. oraz o 51,2 proc.

Do poprawy kondycji przyczynił się m.in. wzrost przychodów uzyskanych w kanale eksportowym (obejmuje on sprzedaż poza rynkami macierzystymi, czyli poza Polską, Rumunią i Chinami). Szczególnie dużo narzędzi ręcznych i elektronarzędzi znalazło nabywców na Ukrainie i Węgrzech. Znaczący wzrost przychodów nastąpił też w kanale hurtowym, głównie na terenie Polski, oraz do sieci handlowych.

Zmniejszeniu uległa jedynie sprzedaż detaliczna. Zarząd tłumaczy, że główną przyczyną tej zmiany była aktualizacja strategii grupy w zakresie kształtowania cen sprzedawanych towarów.