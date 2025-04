Spółka zanotowała także wzrost depozytów netto, które na koniec marca 2025 roku wyniosły 4,1 mld zł i były wyższe o 117,6 proc. r/r. Aktywa klientów XTB na koniec pierwszego kwartału 2025 roku wyniosły 30,3 mld zł. W tym 15,5 mld zł stanowiła wartość nominalna instrumentów posiadanych przez klientów na rachunkach (akcje i ETP), 4,2 mld zł to środki pieniężne klientów, a ponad 10,6 mld zł stanowiła wartość nominalna instrumentów CFD.

XTB z rekordową liczbą nowych klientów

W pierwszym kwartale 2025 roku, XTB pozyskało rekordowe 194,3 tys. nowych klientów (wzrost o 49,8 proc. r/r), czyli zgodnie z kwartalnym celem zakładającym przyrost o 150-210 tys. klientów. Na koniec marca 2025 roku z platformy inwestycyjnej i aplikacji mobilnej XTB korzystało łącznie 1,54 mln klientów w porównaniu z 1,01 mln na koniec I kwartału 2024. Z kolei w dniach 1- 28 kwietnia 2025 r. do grona klientów XTB dołączyło kolejne 56,4 tys. nowych inwestorów. Liczba aktywnych klientów też wzrosła i osiągnęła rekordowy poziom 735,4 tys. co oznacza wzrost o 76,5 proc. r/r.

W 2025 roku XTB planuje nadal wzbogacać swoją ofertę. W pierwszym kwartale w aplikacji pojawiła się nowość w segmencie inwestowania długoterminowego - konto PEA we Francji. Z kolei inwestorzy w Wielkiej Brytanii zyskali możliwość przenoszenia swoich kont ISA do XTB. Zgodnie z zapowiedziami, XTB przygotowuje się do wprowadzenia do swojej oferty opcji i handlu kryptowalutami. Realizacja tegorocznego planu produktowego jest uzależniona od wielu czynników zewnętrznych, w tym m.in. uzyskania niezbędnych zgód regulacyjnych.

XTB odważnie patrzy na świat

Budując globalną markę, XTB przygotowuje się do rozpoczęcia działalności w Indonezji (planowane na I połowę roku) oraz w Brazylii, gdzie trwa proces pozyskiwania niezbędnych licencji. Z kolei w Chile XTB pozyskała już licencję agenta papierów wartościowych, która umożliwia oferowanie klientom akcji oraz funduszy ETF. W regionie Bliskiego Wschodu, XTB otworzyła w ostatnich tygodniach drugie biuro w Dubaju. - Dążymy do tego, by aplikacja XTB stała się pierwszym wyborem dla osób, które chcą by ich pieniądze pracowały - zarówno pasywnie, jak i aktywnie. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest nie tylko bogata oferta produktowa, ale także sprawny proces onboardingu nowych klientów czy ich wsparcia, kiedy tego potrzebują. Jesteśmy przygotowani technologicznie do tego, by efektywnie obsługiwać coraz więcej klientów, w tym na nowych, perspektywicznych rynkach Ameryki Łacińskiej czy Indonezji - podsumowuje Omar Arnaout.