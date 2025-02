Jak podkreśla spółka, licencja, przyznana przez Chilijską Komisję Rynku Finansowego (CMF), „znacząco wzmacnia obecność XTB w jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów świata”. Dzięki niej klienci z Ameryki Południowej mają zyskać dostęp do pełnej oferty XTB i będą mogli inwestować w międzynarodowe akcje, ETF-y oraz wszystkie instrumenty pochodne dostępne w XTB. Do tej pory XTB prowadziło działalność w Chile za pośrednictwem XTB International, przez co broker miał mniejsze możliwości marketingowe oraz produktowe na tamtejszym rynku. Dzięki pozyskanej licencji ma się to zmienić.

- Ameryka Południowa to bez wątpienia rynek, w którym dostrzegamy ogromny potencjał. Chile natomiast jest jednym z kluczowych rynków w naszej globalnej strategii rozwoju. Spodziewamy się wielu nowych inwestorów z tamtego regionu, ponieważ teraz będziemy mogli pokazać pełnię możliwości aplikacji XTB. Co więcej, jest to dla nas ważny krok w kierunku umocnienia pozycji konkurencyjnej w regionie – wskazuje Omar Arnaout, prezes XTB. Firma XTB pracuje obecnie nad rozwojem operacyjnym i technologicznym tak, aby być gotowym na przyjęcie nowych chilijskich klientów w pierwszej połowie 2025 roku.

Nowe rynki nadzieją dla XTB

Z zapowiedzi XTB jasno zaś wynika, że spółka zamierza kontynuować ekspansję na rynkach Ameryki Południowej. Nowym celem ma być wejście na rynek brazylijski, gdzie XTB jest w trakcie procesu uzyskiwania niezbędnych licencji. Dodatkowo firma jest w trakcie pozyskiwania licencji w Indonezji. Nowy rynki, zdaniem Mateusza Chrzanowskiego, analityka Noble Securities, mogą być nowym paliwem do wzrostu biznesu XTB. - To może być nowe paliwo pod przyszłe wzrosty, na podobnej zasadzie jak w przypadku oddziału na Bliskim Wschodzie, który notuje modelowy rozwój, również jeśli chodzi o wyniki. Uważam, że podobnie może być w Brazylii i Indonezji. W naszej prognozie obstawiamy jednak, że dopiero w 2027 r. ten wzrost przychodów będzie zauważalny i biznesy w Brazylii i Indonezji się rozkręcą - wskazywał ostatnio w rozmowie w Parkiet TV Chrzanowski.