W III kwartale 2024 r. Grupa Sanok RC zanotowała 22,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o prawie 41 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA wzrosła rok do roku o prawie10 proc., osiągając 40,9 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 374,7 mln zł i były o 4 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama

Po trzech kwartałach 2024 r. grupa miała 51,6 mln zł zysku netto, a EBITDA była na poziomie 112 mln zł, co oznacza spadek o odpowiednio 18 proc. i 8 proc. względem analogicznego okresu 2023 roku. Przychody wyniosły nieco ponad 1,1 mld z i były zbliżone do poziomu sprzed roku.

Sanok RC celuje w kolejne akwizycje

Wyniki producenta elementów gumowych i gumowo-metalowych m. in. dla branży motoryzacyjnej nadal pozostawały pod wpływem osłabienia popytu w Europie, rosnących kosztów wynagrodzeń oraz umocnienia złotego. - Widoczna słabość rynków w Europie jest zjawiskiem niekorzystnym, ale staramy się jednocześnie wykorzystywać szanse, jakie taka sytuacja oznacza dla nas. Pozostajemy optymistyczni co do długoterminowych efektów podejmowanych działań rozwojowych i optymalizacyjnych oraz procesów akwizycyjnych. Zamierzamy kontynuować przejęcia w segmentach spoza motoryzacji - zapowiada Piotr Szamburski, prezes Sanok RC.

Czytaj więcej Firmy W tym roku Sanok RC ma mocno pod górkę Mając na uwadze spowolnienie i niepewne perspektywy branży motoryzacyjnej, zarząd przemysłowej grupy stawia na dywersyfikację portfela produktów i odbiorców.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2024 r. Grupa Sanok RC zanotowała istotny wzrost sprzedaży w segmencie przemysłowym (efekt przejęcia Teknikum) i w symbolicznym wymiarze w segmencie budownictwa. Segmenty motoryzacyjny i mieszanek oraz biznes sanatoryjny zanotowały z kolei spadki. Wyraźnie gorszy wynik segmentowy dotyczył motoryzacji, natomiast znaczny wzrost rok do roku zanotował segment przemysłowy, co wynikało z konsolidacji wyników Teknikum. Wzrost zysku segmentu budownictwa o 1,1 mln zł korespondował z pogorszeniem rezultatów segmentu mieszanek i stagnacją biznesu przeniesienia napędu, w tym w szczególności pasów i maszyn rolniczych.