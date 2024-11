Wyniki Grupy Arctic Paper wypracowane w III kwartale 2024 r. zostały chłodno przyjęte przez rynek w Podczas pierwszych minut czwartkowej sesji jej akcje zniżkowały nawet o prawie 5 proc.

Jakie wyniki miał Arctic Paper?

W niedawno zakończonym kwartale grupa zanotowała 36,6mln zł zysku netto, o 37 proc. mniej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o blisko 38 proc., osiągając 77,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 819,3 mln zł i były o ponad 4 proc. niższe niż rok wcześniej.

W III kwartale 2024 r. grupa nadal odczuwała wpływ ogólnie słabszej koniunktury na głównych rynkach europejskich, co przełożyło się na niższy popyt ze strony klientów. - Powrót do ożywienia na naszych najważniejszych rynkach może wymagać czasu, dlatego spodziewamy się, że obecna sytuacja rynkowa utrzyma się do końca tego roku – ocenia Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.

W ocenie zarządu popyt na papier był nadal ograniczany przez spowolnienie gospodarcze na największym rynku - w Niemczech - z widocznym wpływem również na drugi co do wielkości rynek - Polskę. W efekcie w III kwartale br. przychody segmentu papieru zmniejszyły się o prawie 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. Jednoczenie EBITDA spadła rok do roku o ponad połowę, do 46,3 mln zł ze względu na wysokie koszty celulozy i remontową przerwę w zakładzie w Kostrzynie. - Nadal koncentrujemy się na marżach, jednocześnie dążąc do lepszej równowagi w zakresie zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych. Marża EBITDA wyniosła 8,2 proc., czyli mniej niż w porównywalnym kwartale, ale więcej niż w II kwartale br. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w omawianym okresie wzrosło do 70 procent, a przychody na tonę nieznacznie spadły do 5 tys. zł - wskazuje prezes.

Większą stabilnością wyników może się pochwalić segment celulozy Segment celulozy. W przypadku zależnego od Arctica szwedzkiego Rottnerosa, działającego w tym segmencie, przychody wyniosły 686 mln koron szwedzkich w porównaniu do 693 mln koron rok wcześniej. EBITDA obniżyła się do 70 mln koron z 78 mln z uwagi na rosnące koszty drewna.