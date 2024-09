CCC miało 272,8 mln zł zysku netto w II kw. r.obr. 2024

Zysk operacyjny wyniósł 262,5 mln zł wobec 79,3 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 407 mln zł, co oznacza wzrost o 82% r/r.

Na początku sierpnia CCC podało, prezentując wstępne szacunkowe dane, że odnotowało 401 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw. roku obrotowego 2024 (maj-lipiec 2024) wobec 224 mln zł zysku rok wcześniej.

"W II kw. 2024 Grupa CCC po raz kolejny odnotowała umocnienie marży brutto, która była wyższa o 4 pkt proc. r/r. W omawianym kwartale skokową poprawę marży zanotowano w szyldzie CCC - wzrosła ona o 5 pkt proc. r/r. Jest to drugi z rzędu kwartał z marżą brutto na poziomie ok. 60%. Natomiast w HalfPrice marża brutto była wyższa aż o ponad 13 pkt proc. r/r. Powyższe jest efektem dobrej, stale rozwijanej, atrakcyjnej oferty produktowej, lepszych warunków zakupu kolekcji oraz konserwatywnej polityki cenowej we wspomnianych szyldach"- czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 589,2 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 2 424,5 mln zł rok wcześniej.

"Grupa CCC w II kw. 2024 osiągnęła przychody na poziomie 2,6 mld zł, co stanowi 7% wzrostu r/r. Obroty w segmencie CCC były wyższe o 7% (LFL sklepów +10%), przy kontynuowanej optymalizacji powierzchni handlowej (-2% r/r). Natomiast przychody HalfPrice wzrosły o 22% r/r i były zbieżne z zakładanym tempem ekspansji sieci sprzedaży. Grupa Modivo odnotowała z kolei sprzedaż wyższą o 2% r/r" - czytamy dalej.