Strata netto j.d. Agory w II kw. '24 wyniosła 12,3 mln zł

W drugim kwartale 2024 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios spadły o 5 proc. do 40 mln zł, a przychody ze sprzedaży barowej w kinach o 2 proc. do 24,6 mln zł. W tym okresie w kinach sieci Helios sprzedano blisko 2 mln biletów, czyli o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jak podano spodziewana niższa frekwencja to efekt tzw. luki repertuarowej, która powstała na skutek zeszłorocznego strajku aktorów i scenarzystów w Hollywood.

W drugim kwartale 2024 r. w segmencie działalność prasowa strata na poziomie EBIT wyniosła 1,2 mln zł wobec 2,6 mln zł straty rok wcześniej. W drugim kwartale 2024 r. łączne przychody segmentu prasa cyfrowa i drukowana wyniosły 51,4 mln zł i były o 2,1 niższe rdr. O spadku wpływów segmentu zdecydowały głównie niższe wpływy poligraficzne, które spadły o 21,9 proc. do 7,5 mln zł oraz niższe przychody ze sprzedaży papierowego wydania Gazety Wyborczej.

Przychody cyfrowe dziennika (ze sprzedaży prenumeraty cyfrowej oraz reklamy cyfrowej) w drugim kwartale 2024 r. wyniosły już blisko 18,9 mln zł. Stanowiło to 47,3 proc. jego całkowitych wpływów, co oznacza wzrost o 1,5 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. To przede wszystkim rezultat wyższych przychodów z subskrypcji treści Wyborcza.pl.

Liczba aktywnych płatnych prenumerat cyfrowych Gazety Wyborczej na koniec czerwca 2024 r. wyniosła 290,7 tys. i była nieco niższa rdr.

Działalność radiowa przyniosła grupie 12,9 mln zł zysku operacyjnego wobec 14,7 mln zł zysku przed rokiem. Wpływ na takie wyniki miał przede wszystkim wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń, a także wyższe nakłady na promocję. Przychody wzrosły o 7,5 proc. do 86 mln zł.

W segmencie reklamy zewnętrznej w drugim kwartale 2024 r. wynik na poziomie EBIT wzrósł o 81,1 proc. do 19,2 mln zł. Przychody zwiększyły się w II kwartale o 23,5 proc. i wyniosły 64,7 mln zł.