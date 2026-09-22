„AI już dziś zmienia sposób działania największych firm. W Orlenie chcemy wykorzystać tę technologię do zwiększania efektywności, przyspieszania decyzji i rozwijania nowych modeli biznesowych. Dlatego szukamy partnerów z praktycznym doświadczeniem we wdrażaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji” – wyjaśnił wiceprezes koncernu ds. operacyjnych Robert Soszyński.

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Przyznał, że Orlenowi zależy zwłaszcza na udziale polskich firm technologicznych, które mają kompetencje i rozwiązania zdolne konkurować na globalnym rynku. „Chcemy, aby ten ekosystem wzmacniał nie tylko konkurencyjność Orlenu, ale także rozwój polskich kompetencji w obszarze sztucznej inteligencji” – dodał Soszyński, cytowany we wtorkowym komunikacie koncernu.

Orlen zaznaczył, że w ramach rozpoczętego postępowania ofertowego poszukiwani są partnerzy posiadający kompetencje w obszarach generatywnej sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, zaawansowanej analityki danych, data science, modelowania matematycznego oraz wdrożeń AI w środowiskach korporacyjnych. Koncern podkreślił, że szczególne znaczenie mają doświadczenia związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorach odpowiadających profilowi działalności Grupy Orlen, w tym w takich obszarach, jak energy, downstream, upstream i corporate functions.

Orlen zapewnił, że „jest otwarty nie tylko na współpracę z dużymi firmami, ale też z mniejszymi podmiotami, wyspecjalizowanymi np. w badaniach i rozwoju”.

„Projekty AI w Orlenie dotyczą realnych wyzwań biznesowych i operacyjnych, dlatego szukamy partnerów z praktycznym doświadczeniem w pracy z danymi, integracji systemów i wdrażaniu rozwiązań w dużych organizacjach. Widzimy tu duży potencjał także po stronie polskich firm technologicznych i badawczo-rozwojowych” – stwierdził Michał Furman, dyrektor wykonawczy ds. transformacji cyfrowej i informatyki w koncernie.

Furman ocenił przy tym, że dla takich podmiotów współpraca z Grupą Orlen może być szansą na udział w projektach o dużej skali, budowanie referencji oraz rozwijanie kompetencji w obszarze AI i analityki danych.

Jak wspomniał koncern, rozpoczęcie postępowania związanego z poszukiwaniem partnerów technologicznych do rozwoju i wdrażania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji poprzedziło Forum Dostawców Orlen z branży IT, zorganizowane w maju tego roku w Katowicach, w którym uczestniczyło kilkuset przedstawicieli firm informatycznych i technologicznych z całej Polski.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie oraz sieć stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej na modułowe reaktory SMR.