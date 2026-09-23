Kraj

BIOCELTIX – wyniki za I półrocze

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FERRO – wyniki za I półrocze

ŚNIEŻKA – wyniki za I półrocze

DEVELIA – ostatnie notowanie akcji z prawem do 0,73 zł dywidendy na papier; wypłata 30 września

OT LOGISTICS – NWZA w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej

GUS – stopa bezrobocia w sierpniu

Świat

USA – PMI dla przemysłu we wrześniu, PMI dla sektora usług we wrześniu

Strefa euro – PMI dla przemysłu we wrześniu, PMI dla sektora usług we wrześniu

Niemcy – PMI dla przemysłu we wrześniu, PMI dla sektora usług we wrześniu

Francja – PMI dla przemysłu we wrześniu, PMI dla sektora usług we wrześniu

Wielka Brytania – PMI dla przemysłu we wrześniu, PMI dla sektora usług we wrześniu