W tym samym czasie można zaobserwować też, że kontrybucja do wzrostów wewnątrz indeksów wciąż pozostaje bardzo wąska, skupia się ona wokół spółek technologicznych – szczególnie producentów półprzewodników.

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Anormalny rozkład spółek wzrostowych nie jest czynnikiem tak istotnym, jak mogłoby się wydawać. Fundamenty spółek wzrostowych pozostają solidne, nawet jeśli szerszy kontekst gospodarczy się pogarsza. Nie należy szukać w sprawozdaniach spółek słabości, których tam nie ma, tylko dostosować swoje pozycjonowanie do rzeczywistości.

Koncentracja zwiększa ryzyko, to prawda, ale potencjał na zrealizowanie się ryzyka pozostaje niski, a korzyści dla spółek z właściwą ekspozycją i zarządzaniem – rosną. Trend ten jest ewidentny w przypadku spółek półprzewodnikowych i pamięci. Momentami niemal histeryczna komunikacja ze strony osób powiązanych z branżą AI nie wpływa na wyniki spółek. Wyniki spółek to wypadkowa przychodów, należności, zysku i CAPEX – a trendy wśród nich pozostają takie same, jak były jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy to wyceny spółek z branży np. pamięci osiągały niebotyczne rozmiary. Wiele wskazuje na to, że dziś asymetria ryzyka rynkowego działa na korzyść spółek technologicznych, a nie przeciwko nim.

Nie oznacza to jednak, że kontekst makroekonomiczny pozostaje statyczny i jednoznacznie na korzyść rynku akcji. Dużo mówi się o rynku długu w kontekście rentowności obligacji. O ile instrumenty te są ważne dla szerokiej gospodarki, to transmisja polityki monetarnej i fiskalnej na spółki technologiczne jest coraz gorszej jakości.

Rynek długu prywatnego/korporacyjnego, który napędza rewolucję AI, obecnie ma się dobrze, i częściej niż strach pokazuje nadpłynność. Jest to problem, gdyż utrata racjonalności sentymentu na rynku długu prowadzi nie do korekt, tylko do kryzysów.

Problem ten jest ciekawy w kontekście niedawnych, arcy-istotnych sygnałów. Indeksy rynku długu oraz kontraktów CDS wykazały wyraźną dywergencję względem indeksów akcyjnych. W uproszczonym ujęciu oznacza to, że rynek długu stał się umiarkowanie bardziej sceptyczny wobec perspektyw wzrostu wyników akcji. Wbrew pozorom nie jest to sygnał paniki – wręcz przeciwnie.

O ile nagłe i duże rozszerzenie się spreadów obligacji korporacyjnych może z tygodnia na tydzień sprowadzić na rynek kataklizm finansowy, o tyle tego typu stonowane korekty sygnalizują, że rynek uważnie obserwuje tezy inwestycyjne, zadaje pytania i weryfikuje zwycięzców oraz przegranych. Ten sceptycyzm wspiera długoterminową jakość i stabilność „hossy” AI oraz oddala groźbę krachu czy kryzysu na fali błędnych inwestycji o absurdalnej skali.

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych XTB