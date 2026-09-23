PAK–PCE Biopaliwa i Wodór, firma pośrednio kontrolowana przez Cyfrowy Polsat i ZE PAK, chce ponad dwukrotnie zwiększyć łączną moc instalacji do produkcji zielonego wodoru. Projekt jest już realizowany i ma być ukończony w I połowie przyszłego roku. Dzięki temu w kolejnych latach może dojść do znaczącego zwiększenia wolumenu produkcji zielonego wodoru.

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Produkcja zielonego wodoru dynamicznie rośnie

W ubiegłym roku PAK–PCE Biopaliwa i Wodór wyprodukowała 111 ton zielonego wodoru, a w I połowie tego roku już 132 tony. Taki wolumen osiągnięto dzięki instalacji znajdującej się na terenie Elektrowni Konin. – Produkcja prowadzona jest w elektrolizerze o mocy elektrycznej 2,5 MW, wykorzystującym technologię PEM. Energia elektryczna wykorzystywana do elektrolizy pochodzi z odnawialnych źródeł energii spółki – informuje Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Grupy Polsat Plus.

Foto: GG Parkiet

Dodaje, że zielony wodór wytwarzany jest przede wszystkim na potrzeby sektora transportowego, do zasilania pojazdów wyposażonych w ogniwa paliwowe. Większość produkcji PAK–PCE Biopaliwa i Wodór przeznacza na potrzeby stacji tankowania wodoru należących do firmy PAK–PCE Stacje H2, podmiotu również pośrednio kontrolowanego przez Cyfrowy Polsat i ZE PAK. Ze stacji paliwo trafia głównie do autobusów wodorowych służących do transportu publicznego. Część produkcji jest również sprzedawana na zasadach handlowych odbiorcom zewnętrznym.

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Dodatkowe wsparcie przyspieszyłoby rozwój rynku wodoru

Strategicznym celem zarządu PAK–PCE Biopaliwa i Wodór, poza dokończeniem realizowanych projektów inwestycyjnych, jest stabilizacja procesów operacyjnych oraz osiągnięcie wysokiej efektywności funkcjonowania istniejących aktywów związanych z produkcją zielonego wodoru. Ponadto firma chce optymalizować wykorzystanie posiadanej infrastruktury, doskonalić procesy technologiczne oraz zdobywać doświadczenie niezbędne do dalszego rozwoju prowadzonej działalności.

– Skala i tempo dalszego rozwoju będą uzależnione od kształtowania się warunków rynkowych, otoczenia regulacyjnego oraz poziomu wsparcia dla gospodarki wodorowej. Na obecnym etapie priorytetem jest zapewnienie rentowności i efektywności prowadzonych przedsięwzięć – twierdzi Matwiejczuk. Jego zdaniem w miarę dojrzewania rynku oraz zwiększania przewidywalności otoczenia biznesowego możliwe będzie określenie kolejnych, bardziej ambitnych celów rozwojowych.

Według rzecznika prasowego Grupy Polsat Plus rozwój rynku zielonego wodoru jest obecnie silnie powiązany z dostępnością instrumentów wsparcia publicznego, takich jak dotacje, fundusze europejskie, preferencyjne finansowanie oraz dedykowane mechanizmy wspierające popyt. Tym samym dodatkowe wsparcie mogłoby istotnie przyspieszyć rozwój tego sektora oraz zwiększyć liczbę projektów możliwych do realizacji. Barierami w planowaniu kolejnych inwestycji są też niepewność regulacyjna, niewystarczający popyt oraz koszty produkcji.