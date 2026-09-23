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Środki z ETS napędzają wielkie inwestycje w Polsce

Budowa elektrowni jądrowej, Centralny Port Komunikacyjny czy powstanie polskiego samochodu elektrycznego – to tylko część inwestycji, które zostały wsparte środkami ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. W tle trwa walka o przyszłość ETS, w tym polskiego przemysłu.

Publikacja: 23.09.2026 06:00

Środki z ETS napędzają wielkie inwestycje w Polsce

Foto: Adobestock

Bartłomiej Sawicki

Jak wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do których dotarł „Parkiet”, w 2025 r. z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych osiągnięto łączny dochód w wysokości 16,1 mld zł. Środki jednak mogłyby być lepiej wydatkowane. System EU ETS to także koszty dla polskiego przemysłu. W 2025 r. cztery największe spółki energetyczne w Polsce (Orlen, PGE, Enea i Tauron) zapłaciły za uprawnienia blisko 31 mld zł. W Brukseli trwa walka, aby to obciążenie zmniejszyć. 

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