Środki z ETS napędzają wielkie inwestycje w Polsce

Jak wynika z informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do których dotarł „Parkiet”, w 2025 r. z tytułu sprzedaży uprawnień do emisji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych osiągnięto łączny dochód w wysokości 16,1 mld zł. Środki jednak mogłyby być lepiej wydatkowane. System EU ETS to także koszty dla polskiego przemysłu. W 2025 r. cztery największe spółki energetyczne w Polsce (Orlen, PGE, Enea i Tauron) zapłaciły za uprawnienia blisko 31 mld zł. W Brukseli trwa walka, aby to obciążenie zmniejszyć.