Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polegała kluczowa zmiana w strategii marketingowej firmy i jak wpłynęła na jej rentowność.

Jak nowa polityka zakupowa, oparta na danych, zmienia asortyment i podnosi efektywność sprzedaży.

Jaką rolę odgrywa polski rynek w strategii spółki i co to mówi o kondycji krajowego konsumenta.

Jakie technologie, w tym sztuczna inteligencja, mają wspierać dalszy rozwój i poprawę wyników firmy.

Krakowska spółka prowadząca sklepy internetowe pod szyldami Answear i PRM pokazała wyniki za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2026 roku. W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca przy 436,6 mln zł przychodów (plus 9 proc. rok do roku) i 438 mln zł sprzedaży online (plus 11,5 proc.) zarobiła na czysto 8,3 mln zł, trzykrotnie więcej niż przed rokiem i o 5 proc. więcej niż przewidywali analitycy ankietowani przez PAP.

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Wynik EBITDA spółki kierowanej przez Krzysztofa Bajołka wyniósł 22,1 mln zł, o około 10 proc. więcej niż rok wcześniej i jest zbliżony do średniej prognoz biur maklerskich.

Komentujący wyniki zarząd Answear.com zwraca uwagę, że sprzedaż online przyspiesza od dwóch kwartałów. „Jeszcze szybciej, bo o 12,5 proc., zwiększyła się kwotowo marża brutto, do 195,8 mln zł. Pomogła dyscyplina kosztowa. Udział kosztów marketingu w sprzedaży online spadł do 19,6 proc. z 20,7 proc., a kosztów logistyki do 11,9 proc. z 12,2 proc.” – podaje Answear.com.

Answear.com: kampania zasięgowa z telewizji do internetu

– EBITDA wzrosła w II kwartale o 8,9 proc. rok do roku. Wsparły ją niższe wskaźniki kosztowe w marketingu i logistyce. Ograniczyły ją natomiast trzy pozycje, których nie było rok wcześniej: odpis 1,8 mln zł na starsze zatowarowanie PRM, rezerwa na premie za cel marżowy oraz koszty rozwoju w kluczowych obszarach technologii, sztucznej inteligencji i lojalizacji klienta – komentuje Jacek Dziaduś, odpowiedzialny za finanse w zarządzie Answear.com.

Wiceprezes zapowiada, że pełny efekt optymalizacji wydatków marketingowych będzie widoczny w trwającym drugim półroczu, a przede wszystkim w ostatnim kwartale.

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Z naszych obliczeń wynika, że Answear.com w II kw. br. wydało na reklamę i marketing blisko 86 mln zł. Spółka informuje, że tym razem kampania zasięgowa w maju i czerwcu została zrealizowana w całości w internecie, bez udziału telewizji. Emisja trwała dłużej niż przed rokiem, a budżet kampanii nie wzrósł – podała i chwali efektywność tego typu działań.

Polska ważniejsza dla przychodów. Mniej towarów w magazynach

W przychodach firmy rośnie znaczenie polskiego rynku. W II kw. br. 31 proc. przychodów Answear.com pochodziło z Polski. To o 3,5 pkt. proc. więcej niż rok wcześniej. Firma podaje, że jest to efekt m.in. udanych kampanii o szerokim zasięgu podnoszących rozpoznawalność marki. Ale także wyniki concept store'ów i – co może być zaskakujące – dobra kondycja polskiego konsumenta, która zdaniem zarządu sprzyja zakupom w segmencie premium.

– Zmienia się (...) nasza rola. Z retailera stajemy się partnerem dla marek, które szukają jakościowego dotarcia do klienta premium – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes Answear.com.

Z komentarzy zarządu i treści raportu wynika, że spółka ograniczyła zakres oferty produktowej do 249 tys. SKU (jednostek magazynowych lub modelokolorów) z 276 tys. po półroczu 2025 r. 7,5 tys., o prawie połowę mniej niż rok temu, stanowiły produkty marki własnej – Answear Lab , a 23 tys. PRM.

„Zmiana sposobu zamawiania towaru jest dziś główną dźwignią marży” – podaje, a w sprawozdaniu półrocznym informuje spółka i dodaje, że Answear.com nie rozbudowuje asortymentu, lecz go wymienia.

Liczba modelokolorów spadła o 9,6 proc., a liczba marek wzrosła do 1 080, o 25 więcej niż przed rokiem – wylicza.

Zamówienia u sprawdzonych marek są za to głębsze – tłumaczy zarząd, co obniża jednostkowy koszt przygotowania publikacji i podnosi efektywność budżetu marketingowego.

Sprzedaż na modelokolor wzrosła o 23 proc. „Najdalej proces zaszedł w marce własnej, której obroty zwiększyły się o 23,1 proc., do 20,6 mln zł, przy liczbie modelokolorów niższej o 44 proc.” – informuje Answear.com.

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Według zarządu, tak prowadzona polityka zakupowa opiera się na danych. Wiedzę, jak sprzedają się produkty firmy wykorzystuje się, by przyspieszać tzw. premiumizację marek. Marka PRM ewoluowała w kierunku high-end luxury – podaje spółka. Struktura przychodów według asortymentu w tej marce zmieniła się na korzyść odzieży, której udział wzrósł do 32 proc. z 12 proc. w ciągu dwóch lat.

Answear.com obsługuje 2,7 mln aktywnych klientów na 12 rynkach, o 4,1 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale zrealizował 1,68 mln zamówień, o 10,5 proc. więcej rok do roku – podano.

– Realizujemy plan, który przedstawiliśmy w maju. Zapowiadaliśmy wtedy wyższą dynamikę sprzedaży, wyższą marżę brutto, niższy udział kosztów marketingu oraz optymalizację zatowarowania i pozyskiwanie nowych marek premium. Wyniki drugiego kwartału potwierdzają każdy z tych punktów, a poprawa rentowności EBITDA jest w toku. W drugie półrocze wchodzimy lepiej przygotowani – komentuje prezes Answear.com Krzysztof Bajołek.

– Pozyskane marki zaczynają pełny sezon, a budżety zakupowe zbudowaliśmy według usprawnionej metodyki, w oparciu o analizę danych o odsprzedaży. Równolegle wzmacniamy zespoły w obszarach danych, marketingu cyfrowego, lojalizacji klienta i sztucznej inteligencji. Po AI sięgamy tam, gdzie widzimy zwrot z inwestycji i gdzie nie odbywa się to kosztem jakości przekazu. Tak przygotowana organizacja powinna dalej skalować biznes i poprawiać wyniki – podsumowuje Krzysztof Bajołek.

Dług netto Answear.com na koniec czerwca spadł o 28,7 proc. do 136,1 mln zł. – Daje nam to silną pozycję finansową i przestrzeń na dalszy rozwój – mówi Jacek Dziaduś.