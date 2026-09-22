Jak przekazano w komunikacie, rozpoczęcie drugiej fazy planowane jest 23 września, a zakończenie nastąpi nie później niż 25 czerwca 2027 r.

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Cel skupu akcji własnych to umorzenie akcji i późniejsze obniżenie kapitału zakładowego spółki.

Dodano, że maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na drugą fazę to 800 mln zł (z wyłączeniem prowizji maklerskich); maksymalna cena nabycia akcji: 50 zł (z wyłączeniem wydatków); zaś maksymalna liczba akcji, które zostaną nabyte w ramach tej fazy to 42 105 263 akcje.

21 września Allegro podało, że zakończyło pierwszą fazę programu skupu akcji własnych, w ramach której nabyło ponad 17,8 mln akcji, stanowiących 1,76 proc. kapitału zakładowego. Łączna wartość transakcji wyniosła 800 mln zł.

Allegro to założona 1999 r. w Polsce platforma handlowa - tzw. marketplace. Działa w Europie Środkowo-Wschodniej. Siedziba spółki jest w Luksemburgu, ale notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2016 r. Allegro zostało kupione przez grupę funduszy inwestycyjnych za 12,7 mld zł.

W połowie września spółka informowała, że z usług Allegro aktywnie korzysta 15,6 mln osób w Polsce i 5,3 mln za granicą.