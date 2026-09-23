Polska w czołówce globalnego lęku przed AI

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Aż 38 proc. Polaków jest przekonanych, że sztuczna inteligencja pogłębi przepaść majątkową między bogatymi a biednymi w naszym kraju. Fot. AdobeStock
Choć wiele mówi się dziś o nieograniczonym skoku produktywności i narodzinach innowacyjnych profesji przyszłości, to dynamiczny rozwój AI budzi wyraźny lęk. Narracja o tąpnięciu na rynku pracy za sprawą sztucznej inteligencji wyraźnie króluje w większości dojrzałych gospodarek. A przynajmniej tak pokazuje raport Pew Research Center, zrealizowany w 37 państwach na próbie ponad 42 tys. dorosłych.
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