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Polska w czołówce globalnego lęku przed AI

Aż 59 proc. Polaków uważa, że ekspansja AI doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. Nasz kraj znalazł się wśród państw najmocniej zaniepokojonych tą rewolucją – wynika z badania Pew Research Center.

Publikacja: 23.09.2026 06:00

Aż 38 proc. Polaków jest przekonanych, że sztuczna inteligencja pogłębi przepaść majątkową między bo

Aż 38 proc. Polaków jest przekonanych, że sztuczna inteligencja pogłębi przepaść majątkową między bogatymi a biednymi w naszym kraju. Fot. AdobeStock

Foto: 2116270882

Michał Duszczyk

Choć wiele mówi się dziś o nieograniczonym skoku produktywności i narodzinach innowacyjnych profesji przyszłości, to dynamiczny rozwój AI budzi wyraźny lęk. Narracja o tąpnięciu na rynku pracy za sprawą sztucznej inteligencji wyraźnie króluje w większości dojrzałych gospodarek. A przynajmniej tak pokazuje raport Pew Research Center, zrealizowany w 37 państwach na próbie ponad 42 tys. dorosłych.

W Polsce dominuje sceptycyzm

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